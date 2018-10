Giulia Salemi | all’alba scatta il bacio con Francesco Monte

Gf Vip - nella notte il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo una serata di 'obbligo e verità', nella notte è scattato il tanto atteso bacio. E' nata una coppia nella casa del Gf...

Giulia Salemi bacia Martina Hamdy. Francesco Monte : “Che schifo!” : Francesco Monte omofobo? La reazione dopo il bacio tra Giulia Salemi e Martina Nella tarda serata di sabato 27 ottobre, Grande Fratello Vip ha deciso di far giocare i concorrenti della Casa più spiata d’Italia a ‘Obbligo e Verità’, un classico dei classici. La serata, particolarmente calda, ha portato a dei veri e colpi di scena. Il primo ad essere chiamato è stato Elia, obbligato a baciare Jane, poi è stato il turno di ...

Grande Fratello vip - Francesco Monte e Giulia Salemi massacrati. Dopo la lite con Elia... : Polemica nella casa del Grande Fratello vip su Francesco Monte e Giulia Salemi . I fan di Elia Fongaro si sono infatti scatenati contro la coppia. La notte scorsa Francesco ed Elia hanno avuto una ...

VIDEO| Francesco Monte e Giulia Salemi - quel gioco di baci rubati : In confessionale i due ragazzi scherzano sui baci non dati ma che, forse, vorrebbero darsi e si punzecchiano a vicenda

Giulia Salemi sbotta al Grande Fratello Vip : “Sono stanca” : GF Vip: l’amaro sfogo di Giulia Salemi Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata pregna di polemiche e numerosi colpi di scena. In questa occasione a far molto parlare il pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio l’epico scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha accettato di entrare nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi ...

Luca Onestini : il matrimonio con Ivana e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi : Luca Onestini sogna le nozze con Ivana: l’incontro al Grande Fratello Vip e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi Luca Onestini e Ivana Mrazova sono probabilmente una delle coppie più amate del momento. Dopo essersi incontrati al Grande Fratello Vip l’anno scorso e dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, i due sono stati […] L'articolo Luca Onestini: il matrimonio con Ivana e la frecciatina a Monte e Giulia ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude a Giulia Salemi : «Non ho intenzione di baciarti». E lei reagisce così : Francesco Monte e Giulia Salemi , storia al capolinea? Pare che il sex symbol del Grande Fratello Vip abbia chiuso in maniera netta con l'influencer italo-persiana. ' Non ho intenzione di baciarti, ...

GF Vip - Giulia Salemi si sfoga : "Francesco non vuole baciarmi" : La influencer italo-iraniana si sfoga con l'amico Stefano Sala: "Fosse per me lo avrei già baciato..."

