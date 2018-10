Giochi '26 : Calgary a Trudeau - più fondi : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Rischia di arenarsi la candidatura di Calgary alle Olimpiadi invernali del 2026, cosi' come quella di Stoccolma: il sindaco della città canadese ha scritto una lettera al ...

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...