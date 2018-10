' Gioca il bambino' | così Giampaolo potrebbe lanciare il Ronaldo della Samp

“Un buco nero!” Questo bambino non vede più nulla. Tutto per colpa di un Giocattolo. La mamma non si dà pace e promette azioni legali in nome di Archie : Più di 150 casi di lesioni agli occhi che coinvolgono i laser sono stati segnalati dal 2013: la stragrande maggioranza di questi episodi riguardano bambini. E l’ennesimo caso arriva dall’Inghilterra dove un ragazzino ha perso completamente la vista in entrambi gli occhi e quel che vede sono solo dei buchi neri. Tutto ciò dopo aver puntato verso sé stesso una penna laser comprata in un negozio di giocattoli per bambini. E la mamma ...