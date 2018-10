Ginnastica | Mondiali 2018 | Italia senza finali di specialità | non succedeva dal 2005

Ginnastica - Mondiali 2018 : il ruggito di Mustafina sugli staggi - Russia seconda! Gran Bretagna eliminata : La Russia non ha deluso le aspettative della vigilia e si è confermato ai massimi livelli durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) le Campionesse d’Europa hanno concluso la gara con un totale di 165.497, secondo posto provvisorio con appena tre decimi di vantaggio sulla Cina (165.196) e ad addirittura nove punti di distacco dagli inarrivabili USA (174.429). La Gran Bretagna ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori fuori dalla finale al corpo libero - la capitana non replica l’impresa : Lara Mori deve dire addio al sogno di qualificazione alla finale di Specialità al corpo libero ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra capitana ieri aveva eseguito un buon esercizio sporcato però da un’uscita di pedana che l’aveva frenata a 13.400 (5.6), in quinta posizione nella corsa verso l’atto conclusivo al quadrato. Nella mattinata odierna la ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Russia - Gran Bretagna e Brasile in pedana : che show! Mori fuori dalla finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ginnastica - quando i Mondiali si svolgono a parte chiuse. Gli spalti deserti di Doha - la passione non si compra : Il Qatar vuole dominare la scena sportiva a livello organizzativo, mette sul piatto i milioni di dollari a disposizione di uno dei Paesi più ricchi del Pianeta ma fatica a trovare la passione della propria popolazione che non sembra così interessata alle varie competizioni che continuano a susseguirsi in Medio Oriente. I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha, sono praticamente a porte ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Canada terzo - battuta la Francia! Ellie Black e Melanie De Jesus al top - Olsen sbanca la tavola : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DEI Mondiali Il Canada sorprende tutti e incanta nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le ragazze della Foglia d’Acero occupano un clamoroso terzo posto provvisorio nella classifica a squadre (163.897) ad appena 1.2 punti di distacco dalla Cina e con 1.7 lunghezze di margine nei confronti del ...

Ginnastica - Italia rinviata ai Mondiali 2019 per la qualificazione alle Olimpiadi. Cosa devono fare le azzurre per volare a Tokyo? : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ora ufficialmente entrata nel vivo anche per la Ginnastica artistica, ai Mondiali 2018 che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar) verranno assegnati tre pass diretti per la rassegna a cinque cerchi e finiranno direttamente nelle mani delle squadre che saliranno sul podio del team event (finale in programma martedì 30 ottobre). Sulla carta USA, Russia e Cina al femminile dovrebbero ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Lara Mori - ora la finale è un miraggio. Che attesa per la Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : squillo della Cina in qualifica - Zhang e Luo sugli scudi. Lara Mori superata da Golgota al corpo libero : Arriva lo squillo della Cina dalle qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le asiatiche hanno confezionato una solida prova di squadra e hanno totalizzato 165.196 punti, balzando così in seconda posizione a nove lunghezze di distacco dagli inarrivabili USA e con tre punti di margine nei confronti del Giappone. L’Italia scivola così in settima piazza (156.830) ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta e stringe i denti - ora sguardo al futuro. Corsa verso le Olimpiadi - si sogna con le giovani : Quelli di Doha non dovevano essere i nostri Mondiali, la stagione è stata caratterizzata da un’infinità di infortuni (su cui bisognerà riflettere per migliorare in ottica futura) e ci siamo presentati in Qatar in totale emergenza, senza delle reali ambizioni. Alle ragazze era stato chiesto di lottare, di stringere i denti, di dare tutto quello che avevano e di raggiungere il minimo obiettivo dell’ingresso tra le migliori 24 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Lara Mori spera nella finale! Qualifiche show con la Russia e le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (domenica 28 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi domenica 18 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, si preannuncia grande spettacolo per conoscere chi si qualificherà alle varie finali. Si incomincia alle ore 07.30 con la giovane Cina e la nobile decaduta Romania, il livello si alza alle 09.30 quando toccherà ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori può volare in finale? Dita incrociate - tutte le avversarie della domenica : Lara Mori è in lotta per accedere alla Finale di Specialità al corpo libero dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. L’azzurra occupa la quinta posizione virtuale (è sesta in classifica ma una statunitense che le è davanti non va considerata perché già eliminata a causa della regola dei passaporti) e ora si appresta a vivere una domenica di passione visto che devono scendere ancora in pedana ben cinque suddivisioni. La toscana, per ...