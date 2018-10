Ginnastica | le squadre qualificate ai Mondiali 2019 | c’è l’Italia | a Stoccarda si lotta

oasport

: #ginnastica Tutte le squadre qualificate ai Mondiali 2019: l'Italia c'è, a Stoccarda si lotterà per qualificarsi al… - OA_Sport : #ginnastica Tutte le squadre qualificate ai Mondiali 2019: l'Italia c'è, a Stoccarda si lotterà per qualificarsi al… - Interista100 : MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA Doha (Qatar) QUALIFICAZIONE UOMINI SQUADRE 14.ITALIA 240.763=>FUORI CORPO L… - RSIsport : Svizzera in finale nel concorso a squadre dei Mondiali di ginnastica di Doha. All'ultimo atto nel multiplo anche Br… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Le qualifiche dei2018 diartistica hanno definito anche quali saranno leche parteciperanno ai, in programma tra dodici mesi a. Le migliori 24 formazioni dell’attuale rassegna iridata hanno staccato il pass per la Germania dove verranno messi in palio 9 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: finiranno nelle mani delle migliori nove Nazionali che non si saranno giàper i Giochi. Leche finiranno sul podio a Doha 2018, infatti, avranno già il diritto di partecipare alle Olimpiadi 2020 ma disputeranno ovviamente anche ianche se i loro risultati non incideranno sulla corsa verso il Sol Levante. Di seguito tutte leammesse alla prossima rassegna iridata.AI: FINALISTE AI2018: USA Russia Cina Canada Brasile Giappone Francia Germania NON ...