Ginnastica | Italia rinviata ai Mondiali 2019 per la qualificazione alle Olimpiadi Cosa

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta e stringe i denti - ora sguardo al futuro. Corsa verso le Olimpiadi - si sogna con le giovani : Quelli di Doha non dovevano essere i nostri Mondiali, la stagione è stata caratterizzata da un’infinità di infortuni (su cui bisognerà riflettere per migliorare in ottica futura) e ci siamo presentati in Qatar in totale emergenza, senza delle reali ambizioni. Alle ragazze era stato chiesto di lottare, di stringere i denti, di dare tutto quello che avevano e di raggiungere il minimo obiettivo dell’ingresso tra le migliori 24 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (domenica 28 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi domenica 18 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili, si preannuncia grande spettacolo per conoscere chi si qualificherà alle varie finali. Si incomincia alle ore 07.30 con la giovane Cina e la nobile decaduta Romania, il livello si alza alle 09.30 quando toccherà ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le pagelle dell’Italia. Lara Mori - dita incrociate. Azzurre - debutto di fuoco : Oggi l’Italia è stata protagonista nelle qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le Azzurre hanno concluso momentaneamente al sesto posto ma domani si esibiranno Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Brasile, Romania. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in pedana. Lara Mori: 7. Incrociamo le dita per tutta la domenica, speriamo che la capitana si ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori sesta al corpo libero - finale difficile. Italia - qualche errore di troppo : Dovremo passare tutta la domenica con le dita incrociate, sperando nel miracolo sportivo. Lara Mori è sesta al corpo libero dopo il turno di qualificazione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, ma nella corsa verso la finale di specialità è quinta perché davanti a lei ci sono tre statunitensi (e solo due possono accedere alla finale in virtù della regola dei passaporti). Agguantare l’accesso all’atto conclusivo non sarà semplice ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lara Mori sesta al libero - spera nella finale. Italia fallosa - show Biles : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : il giorno dell’Italia! Azzurre - il cuore oltre l’ostacolo! Lara Mori deve superarsi al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche femminili (sabato 27 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi sabato 27 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la prima parte delle qualificazioni femminili, le ragazze incominciano la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Scenderà in pedana anche l’Italia, alle ore 19.00 le azzurre cercheranno di fare bella figura ben consapevoli che sarà difficile ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...