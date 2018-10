Giappone | domani sposa la principessa Ayako

Mondiali volley - Final six : domani Italia- Giappone - alle 12 - 20 su Rai2 : Dopo due settimane intense, le sfide dell'Italia riguarderenno la 'Top Six', penultimo atto prima delle semi Final i e Final i in programma a Yokohama nel prossimo fine settimana. Le ragazze di Davide ...

Mondiali volley - Final six : domani Italia- Giappone - è la prima sfida - ore 12 - 20 - : Ci saranno Giappone e Serbia nel mini-girone che l'Italia deve affrontare nella Final Six del mondiale femminile di volley . Le azzurre, prime a punteggio pieno nel loro girone, giocheranno a Nagoya ...

F1 - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara domani e su che canale vederla in tv? : Dopo le qualifiche di oggi, tutto è rimandato alla gara di domani. Alle ore 7.10 italiane, le 14.10 di Suzuka, sarà in scena il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Lewis Hamilton proverà nuovamente a vincere per spegnere le residue speranze di un Sebastian Vettel che ormai sembra non crederci nemmeno più alla rincorsa verso il titolo, con un distacco di ben 50 punti. La gara sarà condizionata dal meteo? Le previsioni parlano di un ...