Gf Vip | Stefano Sala confessa perché non poteva parlare della fidanzata

Grande Fratello Vip news - Stefano Sala racconta cosa è successo alla fidanzata Dasha | Video : La scorsa settimana la produzione del Grande Fratello Vip ha dato la possibilità a Stefano Sala di chiamare la sua fidanzata Dasha. La ragazza, che adesso si trova in Ucraina, ha avuto un problema di salute. Stefano è stato avvertito ed ha ricevuto un permesso per telefonare la fidanzata e parlare con lei. Il concorrente del reality show ha tranquillizzato la ragazza e ha chiesto alla famiglia di portarla in Italia. Lui, infatti, non può ...

Dasha - fidanzata di Stefano Sala : cosa le è successo? Lo sfogo notturno al Gf Vip : cosa è successo a Dasha, la fidanzata di Stefano Sala? Il modello chiarisce tutto nella notte Abbiamo appreso che Dasha, la fidanzata di Stefano Sala, ha avuto dei problemi negli ultimi giorni. È venuto fuori nella puntata speciale di stasera del Gf Vip 2018. Ilary Blasi ha chiamato il concorrente nella mistery room per parlare […] L'articolo Dasha, fidanzata di Stefano Sala: cosa le è successo? Lo sfogo notturno al Gf Vip proviene da ...

Stefano Sala al Gf Vip : “Amo la mia fidanzata. Devono farla ritornare in Italia” : Gf Vip, Stefano ama la fidanzata Dasha: ma cosa le è successo? Questa sera, al Grande Fratello Vip 2018, Stefano Sala ha fatto delle dichiarazioni che hanno sorpreso. E non poco. Il super-mammo ha accennato a un “evento privato” che riguarda la sua fidanzata Dasha. Ecco cosa ha detto di preciso: “A lei è successa questa […] L'articolo Stefano Sala al Gf Vip: “Amo la mia fidanzata. Devono farla ritornare in ...

Dasha Kina - cos’è successo alla fidanzata di Stefano Sala?/ Bloccata in Ucraina per la guerra? (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 00:43:00 GMT)

Stefano e Benedetta Gf Vip - Dasha dice basta : “Sono tutte bugie!” : Gf Vip: Dasha, Stefano e Bendetta. Cosa sta succedendo davvero? Stefano e Benedetta del Gf Vip 2018 continuano a passare gran parte del tempo insieme. Si rafforza sempre di più il rapporto dei due. E Stefano è confuso. Non sa se ritornare dalla sua fidanzata Dasha o se iniziare un nuovo capitolo della sua vita […] L'articolo Stefano e Benedetta Gf Vip, Dasha dice basta: “Sono tutte bugie!” proviene da Gossip e Tv.

Dasha Kina - fidanzata di Stefano Sala/ Furiosa sui social : "Su internet notizie false!" (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza : «Amici un caz*o». Ma lui è fidanzato : Stefano Sala e Benedetta Mazza “Amici, amici… ma amici un caz*o”. Così Benedetta Mazza, concorrente del Grande Fratello Vip, ha definito il suo rapporto con Stefano Sala all’interno della casa di Cinecittà. Nel corso di un dialogo con Martina Hamdy e Jane Alexander, la valletta ha espresso il suo punto di vista sull’intesa evidente che ha con il modello: “Sono nella posizione che qualsiasi dinamica succeda ho sempre le mani legate. Sono felice ...

DASHA KINA - FIDANZATA DI STEFANO SALA/ Lui si sente in colpa - ma con Benedetta Mazza... (GF Vip 2018) : DASHA KINA torna a parlare del comportamento del fidanzato STEFANO SALA e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Stefano Sala/ Video - il modello diviso tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha (Grande Fratello Vip) : Stefano Sala sembra aver messo un freno al suo rapporto con Benedetta Mazza nella casa del Grande Fratello Vip 3. Il modello non nega di avere dei dubbi sulla sua fidanzata. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:17:00 GMT)

GF Vip - Stefano Sala fa dietrofront? Benedetta : “Inutile che fingiamo” : GF Vip, Benedetta Mazza e Stefano Sala: c’è davvero del tenero? Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno prendendo forma le prime fazioni, strategie, dissapori ma anche le prime intese. In questi ultimi giorni Elia Fongaro e Jane Alexander si sono molto avvicinati. L’attrice sarebbe pronta a rifiutare la proposta di matrimonio di Gianmarco Amicarelli pur di stare con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Tra Francesco Monte e ...

Dasha Kina - fidanzata di Stefano Sala/ "Lui e Benedetta si conoscevano" - e sul tradimento dice.. (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...