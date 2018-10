Gf Vip | il bacio saffico nella casa ha infastidito Francesco Monte

Grande Fratello Vip : Gianmarco deluso da Jane dopo il bacio con Elia : Animi surriscaldati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality che tornerà lunedì 29 ottobre su Canale 5 con un appuntamento ricco di colpi di scena. Poche ore fa all'interno della casa di Cinecittà, Jane Alexander e Elia Fongaro sono stati protagonisti di un bacio che ha scatenato la reazione del fidanzato Gianmarco Amicarelli su Instagram. GF Vip: Jane bacia Elia Fongaro Jane Alexander e Elia Fongaro tornano a far parlare di ...

Grande Fratello Vip - il raptus erotico nel cuore della notte : bacio lesbo nella casa - cosa c'è dietro : notte di passione al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due sono state travolte dalla passione e si sono baciate davanti a un gruppo di concorrenti che le incitava. È Giulia a ...

Gf Vip - nella notte il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo una serata di 'obbligo e verità', nella notte è scattato il tanto atteso bacio. E' nata una coppia nella casa del Gf...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrugge i sogni di Giulia Salemi : 'Nessun bacio - è un rapporto di grattini' : Al Grande Fratello Vip si mormora di una tenera amicizia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Ma lui frena, azzerando le brame amatorie della bella piacentina. "Con Giulia è una cosa che si vede, noi ...

Francesco e Giulia - bacio evitato al Gf Vip : “Non voglio farlo” : bacio Francesco e Giulia al Gf Vip? Monte chiarisce tutto C’è stato davvero il bacio di Francesco e Giulia al Gf Vip 2018? A quanto pare, i due ragazzi non sono mai andati oltre alle semplici carezze. Perché Francesco ha deciso così. Ha più volte ribadito di voler approfondire la conoscenza con la influencer solo […] L'articolo Francesco e Giulia, bacio evitato al Gf Vip: “Non voglio farlo” proviene da Gossip e Tv.

Bacio in bocca - la marchesa si è lanciata. Gf Vip - è successo proprio con lui. La reazione della ‘preda’? Nessuno se l’aspettava… : Ma cosa diavolo sta succedendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Sembrano oramai incontenibili le pulsioni sessuali dei concorrenti dell’edizione 2018. L’ultimo Bacio in bocca, non di certo programmato (almeno per il protagonista di questa vicenda) è quello tra la marchesa D’Aragona (che in un attimo di follia ha preso coraggio e l’ha fatto) e Walter Nudo in un estremo tentativo di farlo cedere alle sue avances. proprio così: ...

Grande Fratello Vip news - bacio tra la Marchesa e Walter Nudo | Video : Il clima diventa bollente nella casa del Grande Fratello Vip 3. Le relazioni diventano sempre più forti e dalle amicizie si potrebbe subito passare al flirt amoroso. Uno dei più apprezzati dalle donne della casa è senza ombra di dubbio Walter Nudo: il vincitore della prima edizione de L’Isola dei Famosi ha affascinato la maggior parte delle donne con il suo fascino, il fisico mozzafiato, l’intelligenza e lo charme. La sua prima ...

Grande Fratello Vip 3 - Daniela del Secco d'Aragona si dichiara a Walter Nudo con un bacio (video) : La donna dall'animo nobile della casa del Grande Fratello VIP si rende sempre più protagonista della terza edizione del reality show di Canale 5. Stanotte la Marchesa (che forse non è Marchesa ma Baronessa) in una conversazione Walter Nudo, ha regalato una scena memorabile del suo percorso.Approfittando della presenza di uno dei bellocci della casa sorprende tutti dichiarandosi al vincitore della prima Isola dei Famosi. Una dedica a tutti ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala e Benedetta Mazza : c'è il bacio? : Si fanno interessanti (ed era ora) le vicende nella casa del Grande Fratello VIP. Da una parte abbiamo una conoscenza in fase approfondita per Francesco Monte e Giulia Salemi, dall'altra abbiamo un'amicizia particolare che probabilmente si sta trasformando in qualcosa di più, parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza.Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti: prima di iniziare il reality show il modello e la bionda showgirl ...

Eleonora Giorgi e Stefano Sala : Ciavarro interrompe il bacio al GF Vip : Stefano Sala sta per baciare Eleonora Giorgi ma irrompe Paolo Ciavarro Il Grande Fratello Vip ha voluto giocare questa sera con Eleonora Giorgi, evidentemente infatuata di Stefano Sala. Ilary Blasi ha inizialmente chiamato la madre di Paolo Ciavarro insieme ai suoi amici Ivan Cattaneo e Lory Del Santo in confessionale per commentare insieme ad Alfonso Signorini dell’interesse che Eleonora nutriva nei confronti del bel modello. Attraverso ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : è ancora lite al GF Vip dopo il bacio : GF Vip: continua lo scontro tra Francesco Monte e Giulia Salemi Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a scontrarsi al Grande Fratello Vip come se fossero una coppia di lungo corso. Mentre tutti si aspettano il bacio pubblico, ignari di quello scambiato sotto le coperte, i due continuano a battibeccare dando origine ad una serie di polemiche e discussioni, anche futili. L’influencer si è sfogata con Ivan Cattaneo e altri suoi compagni ...

FRANCESCO MONTE/ Bacio con Giulia Salemi e poi la lite : "non voglio fare come con Paola" (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:55:00 GMT)

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Andrea Cerioli si svela? "Vorrei un bacio e..." (Temptation Island Vip) : ALESSANDRA SGOLASTRA e Andrea ZENGA sono tornati insieme? Andrea Cerioli scrive un messaggio sui social: sarà una dichiarazione? (Temptation Island Vip).(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:37:00 GMT)

GF Vip : nella notte Francesco Monte dopo il bacio litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati nel cuore della notte ma il loro rapporto, dopo quel bacio, si L'articolo GF VIP: nella notte Francesco Monte dopo il bacio litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.