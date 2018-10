Germania | voto in Assia | batosta Cdu | volano i Verdi

Germania - voto in Assia : i Verdi insidiano la Merkel. E il calo di consensi per la Große Koalition mette a rischio il governo : Sono passate appena due settimane dalle elezioni bavaresi e Angela Merkel si trova di nuovo a dover affrontare una tornata elettorale che metterà a dura prova la Große Koalition. È il turno dell’Assia (Hessen), Land con sei milioni di abitanti che dopo la zona della Ruhr è la seconda più industrializzata. Regione di Francoforte, dove si trova la Bce, e di Wiesbaden, capoluogo e sede di importanti compagnie assicurative. Ancora una volta a ...

Fontana : “Il voto in Germania segna la fine dell’alleanza tra Popolari e Socialisti” : «Il risultato dei nostri amici di Alternativa per la Germania è il primo grande segnale di quello che potrà accadere in Europa con le elezioni del 2019. Sicuramente segna la fine della grande coalizione a Berlino, un antipasto di una svolta che arriverà tra sette mesi». Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, paladino dell’identità cattolica, ...

Germania - voto in Baviera : crollo di Csu e Spd. Verdi secondo partito : Nove milioni e mezzo di bavaresi sono stati chiamati alle urne in questa domenica 14 ottobre 2018, che segna con tutta probabilità una data chiave nella storia del Landtag più ricco di tutta la Germania. I dati sull’affluenza registrano una partecipazione del 72,4 %, quasi dieci punti in più delle elezioni precedenti. Stando alle prime proiezioni l...

Germania - voto in Baviera : crollo di Csu e Spd. Verdi secondo partito : Sotto quella soglia, si sarebbe entrati in acque inesplorate, con la messa in discussione della presidenza del partito e della linea politica futura. Il risultato del 35,5 offre qualche margine in ...

Germania - Baviera al voto - rischio terremoto a Berlino e in Ue : I Verdi sarebbero anche la scelta di parte dell'elettorato liberale, stanco delle beghe interne della Csu e non in sintonia con lo spostamento a destra della politica sui migranti.Cifre che segnalano ...

