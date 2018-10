Germania alle urne e Ue sovranista Ecco il futuro senza Frau Angela

Ginnastica - Mondiali 2018 : acquazzone a Doha - black-out al palazzetto! Vola la Germania - che parallele di Seitz : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEI Mondiali Un fortissimo temporale si è abbattuto su Doha, la capitale del Qatar è stata colpita da una massiccia bomba d’acqua che ha seriamente influenzato le qualificazione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La competizione è naturalmente al coperto ma l’acquazzone ha mandato in tilt tutti i sistemi informatici e l’Aspire Dome ha dovuto fare i conti con un ...

Migranti - Parlamento Ue contro Francia e Germania : "Basta restrizioni alle frontiere interne"" : ... che ha dato il primo ok a una modifica delle regole di Schengen volta a limitare il periodo di ripristino dei controlli alle frontiere, cosa che incide anche sull'economia, dati i ritardi nella ...

Nations League - Francia-Germania : diretta dalle 20.45 e probabili formazioni : TORINO - Altra giornata di Nations League e altro big-match in programma. Questa volta i riflettori saranno puntati sullo ' Stade de france ' di Parigi , dove la Francia campione del mondo ospiterà la ...

Francia-Germania : probabili formazioni - diretta dalle 20.45 e dove vederla in tv : TORINO - Altra giornata di Nations League e altro big-match in programma. Questa volta i riflettori saranno puntati sullo ' Stade de france ' di Parigi , dove la Francia campione del mondo ospiterà la Germania in un match valido per il Gruppo 1 della League A . I 'galletti' di Deschamps sono in vetta alla classifica con 4 punti, a +1 sull' Olanda e a +3 sui tedeschi del ct Lö...

Fontana : “Il voto in Germania segna la fine dell’alleanza tra Popolari e Socialisti” : «Il risultato dei nostri amici di Alternativa per la Germania è il primo grande segnale di quello che potrà accadere in Europa con le elezioni del 2019. Sicuramente segna la fine della grande coalizione a Berlino, un antipasto di una svolta che arriverà tra sette mesi». Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, paladino dell’identità cattolica, ...

Germania - aperti i seggi in Baviera : 9 - 5 milioni di elettori alle urne - si teme un terremoto politico : Stando agli ultimi sondaggi, il partito guidato dal ministro dell'Interno Horst Seehofer, ramo locale della Cdu di Angela Merkel, non supererebbe il 33-34% dei consensi. Grande incertezza e preoccupazione a Berlino

Germania : aperti i seggi in Baviera - 9 - 5 milioni alle urne. Csu teme sconfitta storica : Si sono aperti stamani in Baviera le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli ...

Germania - aperti i seggi in Baviera : 9 - 5 milioni alle urne : Si sono aperte in Baviera le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli ...

La Germania rallenta - il governo taglia le stime di crescita all'1 - 8% : Il governo tedesco taglierà le sue stime di crescita per il 2018 e il 2019, sull'onda della guerra commerciale scatenata dagli Usa di Donald Trump e le sue ricadute sull'industria europea. Lo scrive l'...

Germania : ad agosto crescita superiore alle attese per gli ordinativi industriali +2% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che ad agosto gli ordinativi industriali sono cresciuti del 2% rispetto al mese precedente, battendo le attese degli analisti fissate su un incremento ...

Germania : Baviera; Csu cala ancora - possibile alleanza contro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Foresta Nera : un luogo fiabesco nel sud-ovest della Germania [GALLERY] : 1/8 ...

Parco Nazionale dell’Harz - un paradiso naturalistico nel cuore della Germania del Nord [GALLERY] : 1/9 ...

Baseball - Super 6 2018 : domani il via alle danze con Italia-Germania. A Hoofddorp il meglio che l’Europa può offrire : Si aprirà domani il Super 6 di Baseball a Hoofddorp, Olanda. Si tratta della prima edizione di un torneo che si incastra nell’anno senza gli Europei tanto di Baseball quanto di softball, il che ne fa la massima espressione continentale di entrambe le discipline per il 2018. Scenderanno sul diamante le formazioni di Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Germania e Belgio. Il ruolo di naturali favorite spetta a Olanda e Italia, le due ...