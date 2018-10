Germania | al via voto in Assia

Germania - nella patria dell’austerity i Verdi crescono criticandola : “Ue unica via - ma Berlino faccia politica di solidarietà” : “Se l’Europa va a rotoli, ma il bilancio è salvo, questo non va bene”. È il 19 luglio a Magonza. Il leader dei Verdi tedeschi, Robert Habeck, parla dal palco del suo tour estivo per rilanciare il suo partito che in quel momento galleggia ancora intorno al 12 per cento dei consensi nei sondaggi. E parte da due punti: i temi ambientali e gli attacchi all’austerity imposta dalla Germania all’Europa. Serve più ...

Germania - al via il cambio generazionale : in 3 giorni "persi" 23 anni : Come se fosse troppo attaccato ai giocatori che lo hanno reso campione del mondo. In realtà ieri, in una partita che avrebbe potuto costargli la panchina, ha dato fiducia ai giovani. E più che il ...

Diretta / Olanda Germania (risultato live 0-0) streaming video Italia 1 : formazioni ufficiali - via! : Diretta Olanda Germania, streaming video e tv Italia 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata nella Lega A della Nations League(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:16:00 GMT)

Formula 3 : Schumacher jr ko in Germania - festa rinviata : festa rinviata per Mick Schumacher nell'ultimo fine settimana di gare del campionato europeo di F3. Il figlio del sette volte campione del mondo ha rotto l'ala anteriore nella prima delle tre gare in programma ed è stato costretto a sostituirla. Rientrato in pista in ultima posizione, ha rimontato fino al dodicesimo posto, quindi fuori ...

OPERA SENZA AUTORE/ Un viaggio nella creatività umana e nella memoria della Germania : Il film di Florian Henckel von Donnersmarck, presentato al Festival di Venezia 2018, attraversa tre epoche della storia della Germania da una prospettiva originale. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:11:00 GMT)L'uomo che uccise Don Chisciotte/ Il film con un'idea sulla vita e sul cinema firmate Terry Gilliam, di L. LocatelliSFOOTING/ Alba contro Vladimir Rodriguez non fa impressione, ma… se vi diciamo Hitler vs Lenin?, dei ...

Germania - protesta di un giornalista turco durante vertice Merkel-Erdogan : gli uomini della sicurezza lo portano via : durante la conferenza stampa di Angela Merkel e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Berlino, un giornalista è stato improvvisamente portato via da due uomini della sicurezza. Si tratta del giornalista turco Ertgrul Yigit, regolarmente accredito all’incontro, che sulla maglietta aveva la scritta Gazetecilere Özgürlük, che significa “libertà per i giornalisti in Turchia“. Per tutta reazione, i due leader si sono guardati ...

Via dalla Germania gli italiani e gli altri emigrati senza un lavoro? Scatta la paura : Una nostra connazionale racconta di essere stata convocata dall'Ufficio per gli immigrati che le ha dato una sorta di ultimatum.

LA Germania CACCIA GLI ITALIANI : “VIA QUELLI SENZA LAVORO”/ Ultime notizie : disoccupati a rischio espulsione : “ITALIANI disoccupati a rischio espulsione da GERMANIA”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Via da Germania - rischio italiani poveri : ANSA, - ROMA, 22 SET - "Se fosse vero, l'atteggiamento della Germania sarebbe molto grave e andrebbe a colpire l'essenza stessa della Ue". Così il Sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, in ...

La Germania caccia gli italiani : “Se poveri via dal nostro Paese” : La Germania caccia gli italiani: “Se poveri via dal nostro Paese” Nella Germania di Angela Merkel, paladina in Europa dell’accoglienza e dell’integrazione, girano circolari di ben altro tono. E i destinatari non sono i profughi delle guerre africane ma cittadini italiani, ovvero europei. Nelle lettere ufficiali recapitate nelle scorse settimane si ricorda che i cittadini comunitari «hanno libertà di soggiorno nel ...

Germania - mangia 100 piatti di sushi in pochi minuti : il ristorante lo caccia via : Jaroslav Bobrowski, 30enne ex bodybuilder, si è seduto a tavola dopo 20 ore di digiuno: ha mangiato circa 300 pezzi di sushi in un ristorante all-you-can-eat in Baviera. Il suo suo comportamento non è piaciuto per niente al proprietario del locale...Continua a leggere

In Germania viaggio ok per il primo treno ad idrogeno nel mondo - : La società meccanica francese Alstom ha messo in circolo il primo treno del mondo alimentato ad idrogeno, Coradia iLint, nel nord-ovest della Germania, segnala Radio Bremen. Il primo treno con ...

Baseball - Super 6 2018 : domani il via alle danze con Italia-Germania. A Hoofddorp il meglio che l’Europa può offrire : Si aprirà domani il Super 6 di Baseball a Hoofddorp, Olanda. Si tratta della prima edizione di un torneo che si incastra nell’anno senza gli Europei tanto di Baseball quanto di softball, il che ne fa la massima espressione continentale di entrambe le discipline per il 2018. Scenderanno sul diamante le formazioni di Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Germania e Belgio. Il ruolo di naturali favorite spetta a Olanda e Italia, le due ...

Germania - Sanè via per motivi personali : ANSA, - ROMA, 7 SET - Quello tra Leroy Sanè e la nazionale tedesca continua ad essere un rapporto non dei migliori. Dopo aver saltato il Mondiale in Russia per motivi che il ct Joachim Loew ha fatto ...