Genoa-Udinese | le formazioni ufficiali

Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo - Genoa-Udinese a rischio rinvio : le ultime novità sull’allerta meteo : Genoa-Udinese, l’allerta meteo arancione per piogge e temporali in Liguria sta ponendo in una condizione di rischio la disputa dell’incontro di Marassi Genoa-Udinese è una delle gare a rischio rinvio a causa del Maltempo che si è abbattuto in queste ore su tutto lo stivale. Lo stadio Ferraris è sempre sotto l’occhio del ciclone quando forti piogge si abbattono su Genova, proprio come sta accadendo in queste ore. La protezione ...

Maltempo - pesante allerta meteo : Genoa-Udinese e Lazio-Inter a rischio : Il Maltempo si appresta a giungere in gran parte dell’Italia: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo. E tra le conseguenze anche il rinvio delle partite: Genoa-Udinese in programma domani alle ore 15 a Marassi e Lazio-Inter che si giocherà lunedì alle 20.30 sono a rischio. Le precipitazioni si stanno abbattendo copiosamente lungo quasi tutta l’Italia, colpendo principalmente il settentrione. Il picco è ...

Udinese - Velazquez sulla sfida con il Genoa : 'Partita difficile - ma non mi sento in discussione' : Il tecnico bianconero: 'Credo che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive'

Liguria - allerta maltempo : Genoa-Udinese è a rischio rinvio - ma c'è ottimismo : Genoa-Udinese potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. allerta maltempo in tutta la Liguria, la protezione civile regionale ha modifcato e diffuso l'allarme-meteo per piogge diffuse e temporali .

Allerta Meteo Liguria : Genoa-Udinese si gioca - osservato speciale il bacino del Polcevera : La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. L’Allerta gialla diventa arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha reso noto che non è a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris. osservato speciale resta il bacino ...

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giocherà domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, poi ...

Serie A Genoa - Radu : «Udinese avversario difficile» : GENOVA - 'Siamo carichi dopo il pareggio con la Juve . Sappiamo di avere una partita dura contro un avversario difficile come l' Udinese . Se riusciremo a mettere in campo la mentalità di Torino, sarà ...