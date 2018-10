Genoa-Udinese | la cronaca del match

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Bessa! : DIRETTA Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Genoa-Udinese - le formazioni ufficiali : Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali – La Serie A ancora in campo per la 10^ giornata del campionato di Serie A, importante match e che promette spettacolo quella tra Genoa ed Udinese, inizio con il botto per Juric che ha conquistato un pareggio contro la Juventus, Velazquez invece non può permettersi un altro passo falso, ecco le formazioni e le scelte dei due allenatori. Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali Genoa (3-5-2): Radu; ...

Udinese - Velazquez sulla sfida con il Genoa : 'Partita difficile - ma non mi sento in discussione' : Il tecnico bianconero: 'Credo che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive'

Allerta Meteo Liguria : Genoa-Udinese si gioca - osservato speciale il bacino del Polcevera : La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. L’Allerta gialla diventa arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha reso noto che non è a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris. osservato speciale resta il bacino ...

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giochera' domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, ...