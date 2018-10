Genoa - Udinese 2-2 LIVE | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Genoa-Udinese 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Genoa-Udinese – Al Ferraris, partita ricca di gol: il Genoa, due volte in vantaggio, si fa rimontare dall’Udinese, che col punto salva la panchina di Velazquez. Top: De Paul; flop: Piatek Genoa (3-5-2): Radu 6; Biraschi 6, Romero 5.5, Criscito 6; Pedro Pereira 5.5, Romulo 6.5, Sandro 6 (71′ Mazzitelli 5.5), Bessa 6.5 (85′ Hiljemark sv), Lazovic 6; Kouamé 5.5 (75′ Gunter 6), Piatek 5. All. Juric ...

Genoa-Udinese - le formazioni ufficiali : Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali – La Serie A ancora in campo per la 10^ giornata del campionato di Serie A, importante match e che promette spettacolo quella tra Genoa ed Udinese, inizio con il botto per Juric che ha conquistato un pareggio contro la Juventus, Velazquez invece non può permettersi un altro passo falso, ecco le formazioni e le scelte dei due allenatori. Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali Genoa (3-5-2): Radu; ...

