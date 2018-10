Gendarmi francesi tentano rimpatrio migrante su treno italiano | fermati dai ferrovieri

Porto abusivo d’arma da fuoco l’accusa per i Gendarmi francesi in azione in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d’arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese. È questa l’iniziativa della procura di Torino, illustrata tra poco dal procuratore capo Armando Spataro a margine di una conferenza stampa per annunciare l’impiego di richiedenti asilo «per lavori anche manuali» ...

Fecero controlli nel territorio italiano - la procura di Torino accusa di minaccia aggravata Gendarmi francesi : Appartengono ai corpi speciali della gendarmeria francese gli uomini che, lo scorso 2 agosto, controllarono due italiani nella zona di Cesana Torinese, a due chilometri dal confine con la Francia. Lo hanno appurato le indagini della procura di Torino. Porto illegale di armi da guerra in territorio italiano e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno dei cittadini italiani sono i reati ipotizzati, al momento a carico di ignoti. Sugli ...

Porto abusivo d’arma da fuoco l’accusa per i Gendarmi francesi a Clavière : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d’arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese. È questa l’iniziativa della procura di Torino, che sarà illustrata tra poco dal procuratore capo Armando Spataro a margine di una conferenza stampa per annunciare l’impiego di richiedenti asilo «per lavori anche ...

Porto abusivo d'arma da fuoco l'accusa per i Gendarmi francesi che scaricano migranti in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d'arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese . È questa l'iniziativa della procura di Torino, che sarà ...

A Claviere altri casi di 'scarico' dei migranti dai Gendarmi francesi : Torna alta la tensione diplomatica fra Roma e Parigi, dopo lo sconfinamento di un furgone della gendarmerie francese che ha trasferito in territorio italiano due migranti. La procura di Torino che ...

Migranti : sconfinamento Gendarmi francesi a Claviere - Procura Torino apre inchiesta : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato, al a carico di ignoti, di 'trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, con atti diretti a Procurarne illegalmente l'...

Quattro chilometri in territorio italiano : i Gendarmi francesi rischiano l'accusa di sequestro : I poliziotti d'Oltralpe hanno violato gli accordi sullo sconfinamento delle forze dell'ordine Uno sconfinamento di oltre Quattro chilometri in territorio italiano, al di là dei tunnel stradali tra ...

Il Viminale accusa : «Migranti scaricati dai Gendarmi francesi al confine italiano» : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». È ciò che avviene da anni, però, a Ventimiglia e ai confini con Svizzera e Slovenia

Il Viminale accusa : «Migranti scaricati dai Gendarmi francesi in Italia». Spunta un video : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». È ciò che avviene da anni, però, a Ventimiglia e ai confini con Svizzera e Slovenia