Gaza | il ragazzo con la bandiera come Marianne di Delacroix

vanityfair

: Gaza, il ragazzo con la bandiera come la Libertà di Delacroix: la foto icona - Corriere : Gaza, il ragazzo con la bandiera come la Libertà di Delacroix: la foto icona - Diritto_zero : Gaza, il ragazzo con la bandiera come la Libertà di Delacroix: la foto icona - tbonini : Gaza, lo scatto è epico: il ragazzo con la bandiera palestinese sembra un quadro di Delacroix (Inviato dall‘app di… -

(Di domenica 28 ottobre 2018), la foto simbolo di Mustafa Hassouna, la foto simbolo di Mustafa Hassouna, la foto simbolo di Mustafa Hassouna, la foto simbolo di Mustafa Hassouna, la foto simbolo di Mustafa Hassouna, la foto simbolo di Mustafa HassounaLapalestinese in una mano, la fionda nell’altra. Il corpo in tensione prima del lancio, poi il fumo delle esplosioni sullo sfondo. S’intitola 13esimo tentativo di forzare il blocco divia mare ed è lo scatto realizzato dal fotografo Mustafa Hassouna, dell’agenzia turca Anadolu, durante gli scontri per il blocco israeliano lo scorso 22 ottobre. Un’immagine simbolica, che ricorda la resistenza del popolo palestinese negli anni e che è stata presto avvicinata al dipinto La Libertà che guida il popolo di Eugène. Il richiamo è evidente, il sentimento è lo stesso. Da una parte c’è, ...