Gattuso | ' La vittoria? Non dipende dal nuovo modulo'

Milan - doppia mossa vincente : è la vittoria di Gattuso : Come giustamente sottolinea La Gazzetta dello Sport , ieri è stata la vittoria di Gennaro Gattuso . Perché il tecnico, dopo un primo tempo in sofferenza, ha ribaltato il match sapendo correggere ben ...

Gattuso 'mancanza vittoria pesa a tutti' : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 29 SET - "La squadra gioca bene ma non riesce a raggiungere la vittoria , questo sta diventando un peso per tutti noi. La presenza della società è importante". Lo ha ...

Vittoria col minimo sforzo - un lampo di Higuain piega il Dudelange dopo 1 ora ‘irritante’ : Gattuso è una furia : La rete di Gonzalo Higuain dopo 1 ora di gioco permette al Milan di battere il Dudelange: le seconde linee rossonere non convincono, poca grinta in campo e Gattuso si arrabbia in panchina Dal momento in cui il Milan ha scoperto le avversarie del proprio girone di Europa League la domanda che si sono fatti i giocatori, i tifosi e anche diversi addetti ai lavori è stata una sola: che squadra è il Dudelange? Si sono sprecati servizi, ...