Gattuso all' esame Samp per restare sulla panchina del Milan

Gattuso ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Leonardo nuovo allenatore in pole su Donadoni - Conte - Wenger... : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Milan - Gattuso ad un passo dall’esonero : Sampdoria decisiva per il suo futuro : Ora rischia davvero, dopo le tante voci, dopo le tante indiscrezioni, adesso il futuro di Gattuso sembra proprio appeso ad un filo. La sconfitta in Europa League, contro il Betis Siviglia, avrebbe fatto infuriare i dirigenti rossoneri che, ora come ora, non si fidano più dell’attuale tecnico. Le prossime partite con Sampdoria e Genoa (recupero […] L'articolo Milan, Gattuso ad un passo dall’esonero: Sampdoria decisiva per il suo ...

Mutti : “Gattuso? In questo momento le prestazioni non sono all’altezza. Sull’esonero…” : Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Direttagol.it riguardo il Milan, facendo il punto su Gattuso, allenatore dei rossoneri. Reduce da prestazioni non a livello del Milan, e un periodo che, con il derby perso, è solo peggiorato, i rossoneri sono chiamati ad una risposta: ”In questo momento il Milan sta vivendo […] L'articolo Mutti: “Gattuso? In questo momento le prestazioni non sono ...

Milan - suona l’allarme : Gattuso scosso e affranto - siamo alla resa? : Un Milan decisamente sottotono e figlio di diversi problemi, sia a livello tattico che individuale. Un sconfitta interna contro il Betis, la quale ha fatto storcere il naso a tutti, specie ai tifosi, costretti ad incassare la seconda sconfitta nel giro di 5 giorni. Una sconfitta per 2-1 che non lascia margini di replica. Gattuso, […] L'articolo Milan, suona l’allarme: Gattuso scosso e affranto, siamo alla resa? proviene da Serie A ...

Milan-Betis 1-2 : Sanabria-Lo Celso - Gattuso traballa : MILANO - Psicologicamente debole, risvegliato solo dalla carica e dalla grinta di Cutrone, il Milan si piega in casa davanti a un Betis con personalità e gioco decisamente migliori. Gattuso non sembra ...

Milan - Leonardo fa chiarezza sul futuro di Gattuso : “non ho mai pensato ad un altro allenatore” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha confermato Rino Gattuso, sottolineando di non aver mai cercato altri allenatori Un derby da dimenticare, provando a vincere la terza partita del Gruppo F di Europa League. Il Milan ha voglia di ripartire, cancellando il gol allo scadere subito da Mauro Icardi domenica scorsa. Spada/LaPresse Le voci di un presunto esonero di Gattuso non destabilizzano l’ambiente rossonero, come ...

Spalletti distrugge Gattuso : parole al vetriolo contro il tecnico del Milan : Spalletti ha vinto il confronto diretto con Gattuso su tutti i fronti, dapprima in campo e poi fuori dal punto di vista dialettico Spalletti massacra Gattuso! Il tecnico dell’Inter ha avuto la meglio in campo, ma anche fuori nella guerra dialettica tra Inter e Milan. Gattuso ha parlato troppo presto, dicendo nel pre partita che i rossoneri avevano una maggior qualità tecnica. Non si è fatta attendere la dura replica Spallettiana nel ...

Inter - Spalletti : "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Gattuso diceva..." : ... "Finale perfetto con gol al 92'? No, lo sviluppo voleva un altra conclusione ovvero che si facesse gol prima - dice ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro - poi ovvio che ce lo prendiamo ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Verso il derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l'11 che sfiderà l'Inter

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...

Milan - Suso : “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a Gattuso” : A Milano si respira già aria di derby della Mole. Sarà una sfida sostanzialmente equilibrata e combattuta per tutti e 90 minuti. Non esiste un favorito, sia per l’ottimo momento attraversato dal Milan, sia per la serie di risultati utili consecutivi messi a segno dall’Inter. Suso sarà un assoluto protagonista del match, e sulle pagine […] L'articolo Milan, Suso: “Ho detto di no all’Inter. Dico grazie a ...

