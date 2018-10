Gad Lerner | ‘Desirée dipendente da eroina e figlia di spacciatore

Gad Lerner - tweet su Desirée Mariottini/ “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne” : è bufera : Gad Lerner, bufera dopo tweet su Desirée Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. I social insorgono contro il giornalista(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:40:00 GMT)

DESIRÉE MARIOTTINI : FERMO CONVALIDATO PER 3 INDAGATI/ Gad Lerner "Figlia di spacciatore e di madre 15enne" : DESIRÉE MARIOTTINI, fra gli arrestati anche il fidanzato. Ultime notizie “Acqua e zucchero mentre moriva”. Nuovi raccapriccianti dettagli sulla morte della povera 16enne(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Gad Lerner : "Salvini? Sto ancora godendo per il gol nel derby del nostro capitano extracomunitario" : Gad Lerner prende in giro Matteo Salvini. Ma stavolta, la politica non c'entra nulla. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione "I Lunatici", il giornalista, grande tifoso interista, ha ironizzato sul risultato del derby di Milano, finito 1-0 per i nerazzurri: "Il gol di Icardi all'ultimo secondo mi ha fatto venire un orgasmo, molto prolungato nel tempo, quasi estenuante. Allo stadio non ho mai abbracciato tanti ...

Mimmo Lucano - arrestato sindaco di Riace/ Ultime notizie - Salvini nel mirino : Gad Lerner - "clima fascistoide" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:47:00 GMT)

"La sinistra non ha tutelato i deboli ed ha subito il fascino dei potenti". Confessioni del radical chic confesso Gad Lerner : "Per arrivare a governare, i partiti di sinistra si sono alleati con le famiglie capitaliste in nome di una presunta maggiore competitività delle aziende. Riducendo i salari e le garanzie dei lavoratori si sarebbero aumentati i margini e l'economia ne avrebbe tratto vantaggio. E' stata una gigantesca illusione". Parole del radical chic confesso Gad Lerner in una lunga intervista con La Verità. "La sinistra italiana non ha saputo ...

Caos Libia - Gad Lerner contro Salvini. Ma il web lo massacra : Scoppiano gli scontri in Libia, a Tripoli, e Gad Lerner punta il dito contro Marco Minniti e Matteo Salvini.Già, su Twitter il giornalista che una decina di giorni fa si era "ritirato" come militante di sinistra vicino al Partito Democratico - punta il dito contro Roma e il vecchio e il nuovo ministro dell"Interno.Ecco cosa cinguetta sul social network il 63enne: "Stato d"emergenza in #Libia. Italia pronta a intervenire militarmente per ...

Il silenzio di Matteo Salvini sullo stupro di Rimini e la critica di Gad Lerner : La cronaca nera ha recentemente riportato la notizia di due violenze sessuali compiute ai danni di due ragazze: una quindicenne a Jesolo [VIDEO] e una turista diciannovenne a Rimini. Sui social, Gad Lerner ha messo in evidenza che, nonostante il reato consumato sia lo stesso, il ministro dell'Interno non pare aver dedicato la stessa attenzione e la stessa condanna del gesto in entrambi i casi. Gad Lerner: 'Salvini ha twittato la sua indignazione ...

Gad Lerner fa autocritica : "Sono radical chic - borghese e amico di De Benedetti" : Il giornalista Gad Lerner, storicamente legato alla sinistra, ha rilasciato un' intervista al Fatto Quotidiano in cui fa autocritica e analizza le cause della profonda crisi politica della sinistra, a cominciare dai fischi al segretario del Pd Maurizio Martina durante i funerali di stato per le vittime del ponte crollato a Genova . 'Reputo la mia biografia compromessa', ...

Gad Lerner : "Io borghese benestante e amico di De Benedetti" : Gad Lerner scarica il Pd . In un'intervista al Fatto Quotidiano, il giornalista archivia i dem in modo duro e non risparmia critiche al partito e a tutto il centrosinistra sottolineando tutti gli ...

Gad Lerner : "Pd riparta senza di noi Siamo amici dei potenti" : Gad Lerner scarica il Pd. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il giornalista archivia i dem in modo duro e non risparmia critiche al partito e a tutto il centrosinistra sottolineando tutti gli errori fatti in questi anni: "La subalternità del centrosinistra al capitalismo non è certo nuova, semmai ha inizio negli anni '90, quando i post-comunisti potevano ambire al governo nazionale e in loro si è determinata un'ansia da legittimazione: non ...

Il radical chic Gad Lerner confessa "Sinistra subalterna al capitale" : La clamorosa intervista-confessione del giornalista: "Sono un radical chic, un amico di De Benedetti". E critica Renzi e il Pd Segui su affaritaliani.it