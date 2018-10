Fuori da Domenica In | Alessia Macari torna a Tale e Quale

Domenica In - Alessia Macari fatta Fuori : la verità della "Ciociara" : E' scomparsa da una puntata all'altra, al suo posto la seconda classificata a Miss Italia Fiorenza D'Antonio

Alessia Macari fatta Fuori da Domenica In : "Non me lo spiego - ci sono rimasta male" : Che fine ha fatto la "ciociara" Alessia Macari da Domenica In? Era lei a occuparsi del tabellone durante il gioco del Cruciverbone nelle prime puntate del contenitore Domenicale di Rai 1, poi è sparita (con il gioco), e quando il game è tornato... lei non c'era più. "Avevo un contratto per cinque puntate, ma l'idea era quella di andare avanti. La Venier stessa aveva detto che mi avrebbe voluta fino a maggio", ha raccontato la vincitrice ...

Domenica In - Mara Venier estrema contro Barbara D'Urso : 'Sai cosa me ne frega?' - lite Fuori controllo : Volano ancora stracci e parole grosse tra Mara Venier e Barbara D'Urso , le regine della Domenica televisiva, rispettivamente conduttrici di Domenica In e Domenica Live . Lo scontro si accende ancora ...

Domenica In - Orietta Berti da Mara Venier col vestito trasparente. Seno di Fuori nel pomeriggio Rai - sconcerto : sconcerto a Domenica In , telespettatori sotto choc per colpa di Orietta Berti . La cantante emilana, 73 anni, si presenta davanti a Mara Venier sfoggiando una maglietta trasparente che le mette in ...

Domenica In - Benedetta Parodi e il Fuorionda assassino : 'Bello solo uscirne'. Pugnalate Rai e Cristina Parodi : La sorella, Cristina Parodi , è rimasta a Domenica In anche se in posizione defilata. Benedetta Parodi , invece, ha lasciato la Rai e il programma dopo un'edizione disgraziata sotto ogni punto di ...

Mara Venier - Domenica In/ "Fabrizio Frizzi mi ha buttato in mezzo allo studio" ma quando l'hanno fatta Fuori.. : Mara Venier torna a Domenica In e in conferenza stampa ricorda l'aiuto di Fabrizio Frizzi ma anche quando la Rai l'ha fatta fuori senza che nessuno spendesse una parola per lei(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Domenica In - Fuori anche la mamma di Chiara Ferragni : i motivi in una nota : "Non è stato raggiunto l'accordo economico", spiega l'agenzia della scrittrice. Assente per gli stessi motivi anche...

Domenica In : Fuori Selvaggia Lucarelli e Marina Di Guardo. I motivi : Domenica In: Selvaggia Lucarelli e Marina di Guardo – la mamma di Chiara Ferragni – verso il forfait. In breve, secondo le molte indiscrezioni le due donne sarebbero state arruolate in qualità di opinioniste del contenitore Domenicale del dì di festa della Rai, ma all’ultimo momento l’accordo non è stato raggiunto. I motivi? Sarebbero prettamente economici. Ma vediamo di capire meglio cosa è successo. Selvaggia Lucarelli dichiara che ...