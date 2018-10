Frosinone | prima vittoria in A! Il Cagliari affonda Ventura | pari Genoa

Serie A : prima gioia per il Frosinone - Spal di nuovo in crisi : Primi gol in A per Chibsah e Pinamonti, nel mezzo Ciano: 3-0 e i ciociari conquistano tre punti salvezza. Sesto ko nelle ultime otto gare per i ferraresi

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Frosinone vede la prima vittoria! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite di questa domenica 28 ottobre 2018 e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Lazio-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Biancocelesti alla caccia della prima vittoria : Dopo le difficilissime sfide contro Napoli e Juventus, in cui ha tuttavia mostrato di non essere ancora sui livelli della scorsa stagione, la Lazio ora non può più sbagliare: nella sfida interna ...

Atalanta – Frosinone - Super Gomez il Frosinone a picco ne prende 4 alla prima : Partita a senso unico all’Atleti Azzurri d’Italia, dove i padroni di casa battono 4-0 il Frosinone e iniziano questo campionato con il piede giusto Il Frosinone schiacciato davanti alla propria area di rigore, l’Atalanta tutta protesa in avanti: questo il fotogramma più veritiero del posticipo della prima giornata di Serie A 2018-19. Tra i bergamaschi prestazione maiuscola per capitan Gomez, mentre per i ciociari il ritorno nella massima serie è ...

Il Frosinone stecca la prima. L'Atalanta cala il poker : Comincia nel modo giusto il campionato delL'Atalanta. Nel posticipo della prima giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini supera con un netto 4-0 il neopromosso Frosinone in un match a ...