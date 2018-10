Francesco Monte | “Bacio tra donne mi fa schifo” Video | scatta l' accusa di omofobia

Gf Vip - il bacio saffico nella casa ha "infastidito" Francesco Monte : La notte scorsa, nella casa del Grande Fratello Vip, è stata la notte dei baci. Già, perchè i concorrenti della reality show di Canale 5 si sono divertiti, scambiandosi effusioni. E così è finalmente scattato il primo bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tra Elia Fongaro e Jane Alexander, tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, ma anche quello saffico tra la Salemi e la Martina Hamdy.Ecco, quest'ultimo episodio ha colpito molto Monte, che oggi ...

Francesco Monte bacia di nuovo Giulia Salemi : “Non voglio innamorarmi” : Francesco Monte e Giulia Salemi escono alla scoperto con un lungo bacio Baci, ancora baci, quanti baci! Sabato 27 ottobre il gioco ‘Obbligo o Verità’ proposto da Grande Fratello Vip ha creato nuove dinamiche all’interno della Casa. Ognuno ha la sua opinione e un pensiero diverso. Giulia Salemi ha apprezzato molto il bacio che Benedetta Mazza si è scambiata con Stefano Sala, definendolo un vero bacio cinematografico. Anche Lory ...

Grande Fratello Vip 2018 - quasi 'rissa' nella Casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : 'Mi ribolle il sangue' : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : notte di passione al GF Vip : GF Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati Dopo una serata di ‘Obbligo o Verità’ e forti discussioni, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influncer si ritrovano a letto insieme, in una certa complicità sempre negata anche davanti all’evidenza. Durante il gioco ‘imposto’ dal GF Vip ‘Obbligo o Verità’ i due ...

Giulia Salemi - all’alba scatta il bacio con Francesco Monte : Quello che era nell’aria alla fine è successo: Giulia Salemi e Francesco Monti si sono baciati. È successo questa mattina poco prima dell’alba. Prima un avvicinamento poi l’ex tronista e Giulia Salemi si sono lasciati andare a un bacio caldissimo. Immediata la reazione delle rete che ha salutato con entusiasmo la nascita della nuova coppia. L’unica cosa che ora resta da verificare è quanto il bacio tra l’ex tronista e Giulia Salemi sia stato ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Gf Vip - nella notte il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo una serata di 'obbligo e verità', nella notte è scattato il tanto atteso bacio. E' nata una coppia nella casa del Gf...

Francesco Monte e Giulia Salemi : scatta il bacio nella notte : Gf vip, arriva il tanto atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi Finalmente ci siamo. Dopo vari tira e molla, dopo litigi e discussioni varie, dopo ripetuti avvicinamenti ecco che il tanto atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi è arrivato. Questa mattina presto, intorno all’alba, uniti e più vicini che mai sotto […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: scatta il bacio nella notte proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - quasi rissa nella Casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : «Mi ribolle il sangue» : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Giulia Salemi bacia Martina Hamdy. Francesco Monte : “Che schifo!” : Francesco Monte omofobo? La reazione dopo il bacio tra Giulia Salemi e Martina Nella tarda serata di sabato 27 ottobre, Grande Fratello Vip ha deciso di far giocare i concorrenti della Casa più spiata d’Italia a ‘Obbligo e Verità’, un classico dei classici. La serata, particolarmente calda, ha portato a dei veri e colpi di scena. Il primo ad essere chiamato è stato Elia, obbligato a baciare Jane, poi è stato il turno di ...

GF Vip - Francesco Monte furioso contro Elia Fongaro : 'Sei un manipolatore - subdolo' : Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dove abbiamo visto che nelle ultime ore c'è stato uno scontro infuocato tra Francesco Monte ed Elia Fongaro. Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e donne si è scagliato duramente nei confronti dell'ex velino, dicendogli in faccia che secondo lui sta facendo soltanto un 'doppio gioco', subdolo e che starebbe prendendo per i fondelli Jane Alexander, la quale è arrivata a mettere in ...

Obbligo e Verità/ Francesco Monte bacia "con la lingua" Giulia Salemi - ma... (Grande Fratello Vip 2018) : Obbligo e Verità al Grande Fratello Vip: nel cuore della notte i coinquilini si mettono a giocare tra baci a stampo e baci con la lingua che fanno letteralmente impazzire Giulia Salemi(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 01:22:00 GMT)

Grande Fratello vip - Francesco Monte e Giulia Salemi massacrati. Dopo la lite con Elia... : Polemica nella casa del Grande Fratello vip su Francesco Monte e Giulia Salemi . I fan di Elia Fongaro si sono infatti scatenati contro la coppia. La notte scorsa Francesco ed Elia hanno avuto una ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...