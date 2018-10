Frana sull' A22 | due macchine bloccate

Maltempo - Frana sulla A22 : due macchine bloccate dal fango : Alcune macchine percorrendo l’A22 sono state coinvolte nella frana che si era abbattuta sulla corsia nord poco prima del confine del Brennero, in localita’ Ponticolo. Due vetture sono rimaste bloccate dal fango. Una persona si e’ ferita in modo lieve. Sono intervenuti i vigili di fuoco di Vipiteno e Colle Isarco. L’autostrada rimane chiusa in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. E’ stata chiusa al ...

Maltempo Calabria - Frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Passo dei Mandrioli : Franano ancora detriti sull'asfalto. Lettig : 'Dobbiamo aspettare che si faccia male qualcuno?' : Un'altra frana sul selciato del Passo dei Mandrioli. E' quanto immortalato e reso pubblico da alcuni utenti dell'arteria montana che collega Romagna e Toscana. Nei mesi passati, a più riprese, non ...

Zante - Frana sulla spiaggia del Relitto : turisti in fuga/ Video Navagio : 7 feriti e barche rovesciate : Zante, frana sulla spiaggia del Relitto: turisti in fuga, Video Navagio. Il bilancio è di 7 feriti e diverse barche rovesciate per l'ondata che si è alzata. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Roma - Frana tra Cerveteri e Bracciano/ Ultime notizie - massi sulla provinciale sulla Settevene Palo : Roma, frana tra Cerveteri e Bracciano. Ultime notizie, massi sulla provinciale sulla Settevene Palo: disagi al traffico, ecco le parole del sindaco Alessio Pascucci(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:59:00 GMT)

Lazio - Minnucci (PD) : “Nuova Frana sulla Settevene palo” : Roma – “Questa mattina, a causa del maltempo, è franato un costone sulla via Settevene palo tra il Comune di Cerveteri e quello di Bracciano che, inevitabilmente, sta creando forti problemi alla circoLazione veicolare. Quello di queste ore, dunque, è l’ennesimo episodio che vede l’area oggetto di frane e smottamenti che oltre a provocare grossi disagi alla viabilità locale mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti”. “A ...

Frana il costone sulla spiaggia di Procida - il sindaco : 'Fondi Ue per la messa in sicurezza' : 'La zona Franata non era una zona interdetta al pubblico né considerata pericolosa. La nostra è un'isola fragile che meriterebbe un po' più di attenzione, abbiamo chiesto dei finanziamenti perché le ...

Frana sulla spiaggia a Procida : verifiche a mare e su arenile : sulla spiaggia della Chiaia di Procida, dove oggi e’ Franato un costone roccioso, sono giunti da Napoli sommozzatori e altre unita’ dei Vigili del Fuoco per scavare sotto i detriti: i testimoni del crollo hanno rassicurato sul fatto che nessuno sia rimasto ferito (gli unici tre giovani bagnanti sono riusciti a mettersi in salvo) ma per precauzione sono comunque in corso ricerche, a terra e in mare. I vigili del fuoco sono ...

Procida - crolla il costone di Chiaia : Frana sulla spiaggia libera - nessun ferito : Paura a Procida dove una parte di costone roccioso è crollato sulla spiaggia della Chiaia. I massi che si sono improvvisamente staccati dalla dorsale di roccia sono precipitati...

Monesi - motociclista 33enne cade sulla Frana e muore : Tags: 33 anni cronaca frana Imperia Monesi morto motociclista scivola notizie liguria soccorso alpino vigili del fuoco Precedente

Allarme E45 dopo Genova - a settembre la verità : arriva la perizia sulla Frana di Pieve : Arezzo, 22 agosto 2018 - È sicura la E45? Oppure i viadotti, le gallerie, i ponti sospesi del tratto appenninico in provincia di Arezzo rischiano di fare la fine del Ponte Morandi di Genova, come pure ...