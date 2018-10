Frana nel Crotonese | quattro morti | stavano riparando condotta danneggiata dal maltempo

Maltempo - travolti da una Frana nel Crotonese : quattro morti : quattro persone sono morte dopo essere rimaste sepolte per una frana avvenuta nel corso della notte nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Le vittime sono il noto imprenditore ...

Frana nel Crotonese : muoiono 4 operai : 8.18 Quattro persone sono morte nella notte a causa di una Frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal maltempo. Tra le persone decedute c'è anche il titolare 59enne dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese . I quattro stavano lavorando per collegare una fognatura di una villa in località Sant'Andrea, Isola Capo Rizzuto, quando sono stati ...

Maltempo Calabria : soccorsi automobilisti bloccati da Frana nel Catanzarese : Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte sulla SP89, che collega Girifalco a Cortale, nel Catanzarese , per liberare un tratto di strada da una frana e dalla caduta di un albero: alcuni automobilisti sono rimasti bloccati . I pompieri hanno lavorato diverse ore per liberare la strada e consentire alle auto bloccate di passare. L'articolo Maltempo Calabria : soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo ...

Piogge torrenziali in India : Frana nel Kashmir - 5 morti : Tragedia nell’area di Gandoh, nel distretto di Doda, nel Kashmir ( India ), dove si registrano Piogge torrenziali da giorni: almeno 5 membri di una famiglia sono morti a causa del crollo della loro casa, travolta da una frana . L'articolo Piogge torrenziali in India : frana nel Kashmir , 5 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Almeno 22 persone sono morte in una Frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.