Maltempo - Frana nel Crotonese : 4 morti : 8.18 Quattro persone sono morte nella notte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal Maltempo. Tra le persone decedute c'è anche il titolare 59enne dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. I quattro stavano lavorando per collegare una fognatura di una villa in località Sant'Andrea, Isola Capo Rizzuto, quando sono stati ...

Maltempo Calabria - tragedia a Crotone : Frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...

Maltempo Calabria : soccorsi automobilisti bloccati da Frana nel Catanzarese : Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte sulla SP89, che collega Girifalco a Cortale, nel Catanzarese, per liberare un tratto di strada da una frana e dalla caduta di un albero: alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. I pompieri hanno lavorato diverse ore per liberare la strada e consentire alle auto bloccate di passare. L'articolo Maltempo Calabria: soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo ...

MALTEMPO SARDEGNA - MORTA DONNA NEL CAGLIARITANO/ 70 evacuati - chiusa per Frana Statale 125 : MALTEMPO SARDEGNA, DONNA dispersa nel CAGLIARITANO. Video ultime notizie, 49 persone evacuate, crolla ponte. Gravi danni nel sud dell'isola: ecco le ultime(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Piogge torrenziali in India : Frana nel Kashmir - 5 morti : Tragedia nell’area di Gandoh, nel distretto di Doda, nel Kashmir (India), dove si registrano Piogge torrenziali da giorni: almeno 5 membri di una famiglia sono morti a causa del crollo della loro casa, travolta da una frana. L'articolo Piogge torrenziali in India: frana nel Kashmir, 5 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Almeno 22 persone sono morte in una Frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.

Frana nelle Filippine : almeno 29 morti : Proseguono senza sosta le ricerche delle persone travolte da una Frana nel centro delle Filippine: secondo l’ultimo bilancio divulgato dalla polizia le vittime sarebbero almeno 29. Decine ancora i dispersi. Lo smottamento della collina nella località di Tina-an sull’isola di Cebuio si è verificato giovedì all’alba: la Frana sarebbe legata alla piogge monsoniche. L'articolo Frana nelle Filippine: almeno 29 morti sembra essere il ...

Forti piogge nelle Filippine : Frana su villaggi - almeno 3 morti : Forti piogge stanno colpendo l’area centrale delle Filippine: almeno 3 persone sono morte e diverse risultano disperse a causa di una frana. Una parte di montagna ha ceduto, investendo due villaggi a Naga, nella provincia di Cebu, seppellendo circa 30 abitazioni. L'articolo Forti piogge nelle Filippine: frana su villaggi, almeno 3 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Miniera travolta da Frana nelle Filippine : 30 vittime : Una Miniera è stata travolta da una frana nel nord delle Filippine: fonti militari di Manila hanno reso noto che sono stati recuperati i corpi di 30 minatori in un tunnel. L'articolo Miniera travolta da frana nelle Filippine: 30 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Frana nel sud-ovest dell’Etiopia : 10 morti e 2 dispersi : Forti piogge si sono registrate nelle ultime settimane nell’Etiopia sud-occidentale: almeno 10 persone sono morte e altre 2 risultano disperse a causa di una Frana, secondo quanto riferito all’emittente “Fana” dal capo della polizia del distretto di Isara. I corpi di 10 vittime sono stati recuperati mentre sono al momento in corso le ricerche delle 2 persone che risultano disperse. Segnalati altri 4 feriti. L'articolo ...

Maltempo : Frana nel reggino - Anas chiude SS18 a Bagnara : Reggio Calabria - A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in ...

Maltempo Calabria - Frana nel Reggino : Anas chiude strada : A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. L'articolo ...