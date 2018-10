Frana in una condotta fognaria nel Crotonese | morti 4 operai 

Sepolti da una Frana - 4 morti a Crotone : Una frana nel Crotonese ha travolto un imprenditore e tre suoi operai nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone . L'incidente è avvenuto poco dopo le 23.30 in località S.Anna, via ...

Crotone - 4 persone morte sotto una Frana durante lavori d'emergenza : Quattro persone sono morte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le vittime anche Massimo ...

Frana nella notte a Crotone - 4 morti : stavano sistemando una condotta fognaria Veneto e Liguria : allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona

Maltempo - travolti da una Frana nel Crotonese : quattro morti : quattro persone sono morte dopo essere rimaste sepolte per una frana avvenuta nel corso della notte nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Le vittime sono il noto imprenditore ...

Frana nella notte a Crotone : 4 morti. Stavano sistemando una condotta fognaria Veneto e Liguria : allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona

Maltempo - travolti da una Frana nel Crotonese : quattro morti : Tre operai e un imprenditore, proprietario dell'abitazione dove erano impegnati nella riparazione di una condotta fognaria danneggiata. Solo all'alba i soccorritori sono riusciti a estrarre i corpi

Maltempo Calabria : i Carabinieri soccorrono anziani - poi la casa distrutta da una Frana : Giornata di forte Maltempo in Calabria, dove le violente piogge hanno causato la morte di una donna e dei suoi due bimbi. Pioggia intensa in diverse zone, con conseguenti frane e smottamenti. Una coppia di anziani si è invece salvata davvero per una manciata di minuti. I Carabinieri di Filadelfia, nel vibonese, hanno soccorso i due anziani la cui abitazione era bloccata da una frana. I militari hanno allontanato i coniugi e, in seguito, hanno ...

Almeno 22 persone sono morte in una Frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.

Grecia - scogliera Frana su una spiaggia dell’isola di Zante : almeno 3 feriti - continua la ricerca di possibili dispersi [VIDEO] : almeno 3 feriti dopo una frana su una popolare isola greca. Le autorità greche hanno inviato squadre di soccorso accompagnate da un cane poliziotto in un’appartata spiaggia dell’isola occidentale di Zante. I testimoni riportano che inizialmente da una scogliera è caduta in mare una grande roccia sulla spiaggia di Navagio, sulla costa nordoccidentale dell’isola, creando una grande onda che ha rovesciato le imbarcazioni più piccole. Secondo alcuni ...

Paura a Procida - montagna Frana su una spiaggia in località 'Chiaia' : Un evento che molto probabilmente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, ma che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona. Questa mattina, sull'isola di Procida, la più piccola delle isole dell'arcipelago napoletano [VIDEO], si è verificata una frana, dovuta al distacco di un costone roccioso, poi caduto su una spiaggia libera poco affollata. Fortunatamente solo tanta Paura e spavento, ma nessun ferito. Sul luogo della frana ...

Procida - costone Frana su una spiaggia : tre turisti si sono messi in salvo : Grande paura sull'isola di Procida , la più piccola dell'arcipelago napoletano. A cedere è stato un costone roccioso soprastante l'area di una spiaggia libera. Sul posto sono intervenuti Guardia ...

Maltempo : Frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...