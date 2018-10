Fortnite | sul famoso cubo viola si stanno formando delle crepe

Misteriosi tweet per Fortnite sul ritorno di Fortnitemares in Battaglia Reale : L'evento di Halloween arriverà sia in Fortnite Salva il Mondo che in Battaglia Reale. Epic Games infatti ha provveduto ad aggiornare la schermata delle notizie di Fortnite Battaglia Reale con la stessa immagine del tweet di Fortnitemares dove si legge "Tra costumi e balli mascherati, cerca amici con gli occhi spalancati. Saranno forse veri alleati... o raccapriccianti ghoul camuffati?" Per il momento è stato solo annunciato che il nuovo ...

Fortnite : il dataminig della patch v6.10 rivela novità sull'isola volante : La nuova patch di Fortnite, la v6.10, non è sfuggita alla curiosità dei dataminer, e qualche nuova informazione è stata portata a galla da codice di gioco, riporta Fortniteintel.Come possiamo vedere abbiamo qualche novità inerente a quanto sta accadendo all'isola voltante e al cubo che da mesi vagabonda per la mappa di gioco. Non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere e a cosa potrebbe portare tutto questo, ma ora probabilmente abbiamo un ...

Sony ha ceduto sul cross-play di Fortnite ma ora cosa succederà? : Diversi mesi fa in una serata piovosa in quel di Birmingham, aprii Discord e chiamai i miei amici dell'università dicendo: "Ok ragazzi, a cosa possiamo giocare tutti insieme?"La risposta fu: molto poco. Con il nostro gruppo diviso tra possessori di Xbox e PlayStation le risposte scontate erano da escludere. Fortnite, Rocket League, perfino Minecraft erano impossibili a causa di questa grande divisione. Finimmo per giocare ore e ore a ...

Atletico Madrid - Fortnite e la nuova esultanza di Griezmann : Stesso Griezmann, nuova esultanza: l'attaccante francese fa quello che sa fare meglio, segna due reti contro il Brugge in Champions e Marca lo celebra: "Antoine de oro". In riferimento al Balon d'Or, ...

Leak Fortnite sulle sfide di settimana 2 e settimana 3 - le anticipazioni : La sesta stagione di Fortnite è ormai entrata nel pieno del suo svolgimento, con il weekend che si è concluso che ha concesso ai fan del Battle Royale targato Epic Games di confrontarsi con le novità apportate al titolo dal team di sviluppo. Ovviamente una produzione tanto importante quanto quella di cui vi stiamo parlando immancabilmente presenta alcune “criticità” cicliche quali la quasi totale impossibilità di mantenere il riserbo su alcuni ...

Sexy errore in Fortnite Stagione 6 sul seno della cowgirl - cosa farà Epic : Con la Stagione 6 i giocatori di Fortnite hanno già riscontrato un’anomalia legata al seno della cowgirl. Per il momento i giocatori stanno scoprendo i nuovi contenuti del celebre titolo di Epic Games, che finalmente è disponibile anche in cross-play tra PlayStation 4 e le altre piattaforme. La novità più importante della Stagione 6 di Fortnite è rappresentata dalla skin della cowgirl. Gli utenti più attenti però hanno subito notato la ...

Fortnite è il miglior battle royale sul mercato? Ecco i motivi : Non è un segreto, anzi: è sotto gli occhi di tutti. Fortnite ha raggiunto un tasso di successo a dir poco enorme, ampliando i propri confini in termini di console supportate e soprattutto influenzando altri videogiochi: è il caso della modalità Blackout su Call of Duty Black Ops 4, o la modalità Firestorm per battlefield 5. L'influenza raggiunta è un qualcosa di storico per il mondo dei videogiochi, d'altronde Fortnite è attualmente il gioco più ...

Fortnite e il mistero del cubo gigante : il cubo sta disegnando se stesso sulla mappa? : Proseguono le indagini sul mistero del cubo gigante di Fortnite, questa volta con un indizio all'apparenza incomprensibile ma che potrebbe nascondere più di qualche segreto.Sappiamo che la gigantesca struttura ha lasciato sul terreno delle inquietanti rune dal significato ignoto, e mentre il cubo stesso si sta spostando verso una nuova località alcuni utenti hanno avuto la brillante idea di collegare i punti rappresentati dalla posizione delle ...

Occhio al malware : il 50% delle app di Fortnite fasulle su Android sono molto pericolose : Epic Games ha scelto di non avvalersi della piattaforma Google Play per portare Fortnite su Android, e forse anche questo aspetto ha scatenato gli sviluppatori di app contraffatte che in queste settimane mettono in forte pericolo i dispositivi mobile dei giocatori più ingenui.Su Android è infatti boom di queste applicazioni malevoli, che si spacciano per Fortnite tentando di infiltrare negli smartphone e nei tablet degli utenti qualsiasi tipo di ...