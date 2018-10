Formula 1 | ultima chiamata per Vettel | la griglia di partenza del Gp del Messico

Formula 1 - Suzuka - l'ultima chance di Vettel : Da Sochi a Suzuka in pochi giorni: la Formula 1 è pronta per il diciassettesimo round della stagione, il Gran Premio del Giappone. Una tappa molto importante per il campionato, con Lewis Hamilton e la Mercedes pronti a mettere le mani sul titolo e Sebastian Vettel e la Ferrari altrettanto preparati a giocare il tutto per tutto per non chiudere anzitempo i giochi.l'ultima chance di Sebastian. Negli ultimi sei Gran Premi, Vettel è rimasto dietro a ...

Formula 1 Giappone - Vettel : Suzuka non è l'ultima spiaggia : Suzuka servirà a fugare i dubbi sorti in un settembre troppo negativo per essere vero. La Ferrari che vola a Spa-Francorchamps, un mese fa o poco più, sembra ricordo lontanissimo. La Ferrari che va ...

Formula Uno - Vettel ci crede ancora : Sochi ultima chiamata : Sebastian Vettel non molla la corsa al titolo iridato: nonostante i 40 punti di distanza da Lewis Hamilton, il pilota della...

Formula Windsurfing 2018 – Coppa Italia : ultima tappa a Vindicio : Coppa Italia Formula Windsurfing 2018: ultima e decisiva tappa a Vindicio (LT) La quarta tappa, di Vindicio, nel Golfo di Gaeta, che si terrà nel weekend del 15 e 16 settembre prossimo, sarà decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia di Formula Windsurfing 2018. Dopo le tre tappe previste dal calendario di quest’anno, rispettivamente a Torre Annunziata, Cattolica e Gravedona, la classifica provvisoria vede in testa Dario ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...