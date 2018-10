Firenze | bimbo di 7 anni colpisce con testata la maestra Ultime notizie | in classe con i

Firenze - bimbo di 5 anni scappa dall’asilo e nessuno se ne accorge : ritrovato in strada : Ad accorgersi del piccolo alcuni passanti dopo averlo notato in lacrime davanti alla sua abitazione che chiamava la mamma che in realtà non era in casa. Il bambino, zaino in spalla, se ne era uscito dall'istitutivo completamente da solo e senza che nessuno se ne accorgesse.Continua a leggere

Firenze - bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata - la figlia salvata dalla madre che le ha fatto da scudo : La tragedia a Scarperia, un comune del Mugello. L'uomo ha tentato di ammazzare anche la figlia ma la sua convivente si è messa in mezzo tentando di disarmarlo: la donna è rimasta gavemente ferita

Firenze : bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata durante una lite con la convivente : L'uomo ha cercato di colpire anche l'altra figlia di 7 anni, ma la madre l'ha salvata frapponendosi e venendo ferita alla testa e agli arti. Il 34enne è stato fermato dai carabinieri arrivati sul posto

Firenze - lite in casa bimbo di un anno ucciso dal papà con un coltello : Durante una lite in Mugello. La compagna, ferita, è stata condotta all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nell'abitazione, al momento della tragedia, c'era anche l'altra figlia della coppia, di 7 anni. L'uomo ha tentato di colpire anche lei

Firenze : bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata durante una lite - ferita la convivente : Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, 34 anni, nel corso di una lite con la convivente, 30 anni, anche lei ferita alla testa e agli arti. L'uomo e' stato trovato sulposto in stato di shock e subito fermato dai carabinieriarrivati sul posto

Lite in famiglia a Firenze - bimbo di un anno accoltellato e ucciso dal padre : Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello nel corso di una Lite familiare. È successo, come riferiscono i carabinieri, questa sera a Scarperia, un comune del Mugello, in provincia di Firenze. ...

Firenze - bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata : Nel corso di una lite familiare, un bimbo di un anno è stato ucciso dal padre con una coltellata durante un litigio. Il fatto è successo a Scarperia, in Mugello. L'omicidio è avvenuto intorno alle 20. Durante il litigio è stata ferita alla testa e agli arti anche la madre, Annalisa Landi, che ora è si trova all'ospedale di Borgo san Lorenzo. Come riporta Il Corriere, la donna non si trova in pericolo di vita. L'allarme è stato dato dalla ...