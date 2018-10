Firenze | a 7 anni colpisce la maestra con una testata | “Aveva con sé anche dei coltelli”

Firenze - studente di sette anni colpisce la maestra con una testata : Un bambino di sette anni ha colpito la sua maestra con una testata al naso all'interno di una scuola primaria di Firenze. La docente, intenta a fare lezione in classe, è stata trasportata al pronto ...

Firenze - uccise il trans con quasi 100 coltellate : la corte d’appello riduce la pena a 28 anni. “Non era premeditato” : La corte di assise di appello di Firenze ha ridotto da 30 a 28 anni, la pena per Mirco Alessi, l’artigiano fiorentino 45enne che il 29 giugno 2016 uccise con 94 coltellate il transessuale Gilberto Manoel da Silva, 45 anni brasiliano, e la con altri 18 fendenti la dominicana Mariela Josefina Santos Cruz, 27 anni, in un appartamento di via Fiume, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Nella stessa vicenda riuscì a salvarsi ...

L’avventura decisiva di Claudio Baglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di successi in ordine cronologico (video e scaletta) : Claudio Baglioni in concerto a Firenze porta con sé 50 anni di carriera e di successi che ha voluto cantare in ordine cronologico. Sarebbe l'avventura decisiva, questa, con la quale l'artista romano ha voluto mettere un punto su quanto accaduto nell'ultimo mezzo secolo di musica nel quale si è reso grande protagonista. In uno spettacolo costruito ad hoc per l'occasione, non sono mancati i grandi successi che hanno segnato un'epoca a ...

Firenze. Quarantenne guidava con patente revocata da 12 anni : E’ stato fermato dalla Polizia Locale. Aveva la patente revocata da 12 anni ma non si è fatto problemi a

Studentesse violentate a Firenze - 4 anni e 8 mesi per uno dei carabinieri : l'altro a giudizio per stupro : Una condanna e un rinvio a giudizio per lo stupro delle Studentesse americane a Firenze. Un carabiniere, Marco Camuffo, è stato condannato in rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi, l'altro,...

Uno degli ex carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere : L’ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo, uno dei due uomini accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere The post Uno degli ex carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere appeared first on Il Post.

