FESTA DI ROMA 13 – Conferenza stampa Soledad

"Il Vizio della Speranza" di De Angelis vince alla FESTA di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

'Il Vizio della Speranza' di De Angelis vince alla FESTA di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

FESTA del cinema di Roma - un ricordo personale e un omaggio a Stelvio Cipriani : Illustrazione di Lorenzo Pierfelice Il primo ottobre sono stato raggiunto come tutti da una notizia, la morte di Stelvio Cipriani. Il maestro di musica da cinema stava combattendo con i duri postumi di un ictus che lo aveva colpito lo scorso dicembre. In pochi intimi ne erano al corrente, qualcun altro ne aveva appreso le condizioni soltanto pochi mesi fa, ma tutto avvolto da un silenzio preoccupante intorno alle sue condizioni. Quel lunedì ...

FESTA del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

Il cinema diventa musica per il concerto di chiusura della FESTA di Roma : Acmf, l'Associazione Compositori Musiche per Film e Fondazione cinema per Roma presentano 'C inema in concerto ' , evento di chiusura della tredicesima Festa del cinema di Roma che si svolgerà ...

FESTA DI ROMA 13 – Il Magico mondo del cinema : Un mondo pittoresco e di cialtroni senza cuore che elargiscono consigli ogni tre secondi e pontificano invece di dialogare. Il cinema insomma. E proprio qui c'è da chiedersi se i tre autori della ...

ROMA DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" maniFESTAzione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:52:00 GMT)

FESTA del Cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande cinema italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...

FESTA del Cinema di Roma - il direttore Monda : 'Edizione straordinaria - ma abbiamo bisogno di più budget' : È il 'Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis, il film che ha vinto il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma. L'annuncio è stato dato dal direttore della Festa Antonio Monda durante la ...

La maniFESTAzione contro il degrado a Roma. È il giorno di #romadicebasta : In centinaia sono scesi in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro la sindaca Virginia Raggi e il degrado nella Capitale. 'Vattene, incapace, a casa', sono gli slogan diretti alla prima ...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - maniFESTAzioni Anpi e Forza Nuova a Roma - : A poche centinaia di metri di distanza sfilano i cortei dell'associazione partigiani e dei militanti di estrema destra per ricordare la sedicenne stuprata e uccisa a Roma. Massima allerta e forze dell'...

FESTA di Roma - Alice nella Città : miglior film è 'Jelly Fish' di James Gardner : È tempo di premi per Alice nella Città , il concorso parallelo e autonomo della Festa del Cinema di Roma , dedicato alle produzioni giovani. A sbancare è stato 'Jelly Fish', primo lungometraggio di ...

FESTA del cinema di Roma - 'Il vizio della speranza' vince il premio del pubblico : È italiano il film che il pubblico ha preferito alla tredicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis si è aggiudicato il premio BNL 2018 , vincendo ...

FESTA del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per Medusa mette ...