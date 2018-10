Festa al supermercato | Fedez | ' ' Minacciato di morte | è accanimento' '

Festa al supermercato - Fedez : ''Minacciato di morte - troppo accanimento'' : Dopo le polemiche per la Festa di compleanno in un supermercato, Fedez ha spiegato di essere stato minacciato di morte sui social. Il rapper, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: ''...

Fedez scioccato dall’odio in rete per la Festa al supermercato : “Vogliono togliermi mio figlio e X Factor” (video) : Le conseguenze della festa di compleanno al Carrefour di CityLife organizzata da sua madre e sua moglie Chiara Ferragni continuano a farsi sentire su Fedez: il rapper lamenta un'ondata d'odio che non accenna a diminuire a giorni di distanza dai fatti e che sfocia in insulti violenti, auguri di morte e perfino messa in discussione della sua capacità di essere padre. Il caso è ormai noto: lo scorso 25 ottobre la Ferragni ha organizzato per suo ...

Vittorio Feltri : "La Festa al supermercato di Fedez e Chiara Ferragni? Un'idiozia" : “La festa di Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato? Se dovessi fare un festeggiamento non sceglierei certo un supermercato, mi pare un'idiozia totale. Gli effetti, non a caso, sono stati poco positivi”. A parlare è Vittorio Feltri, direttore di Libero, intervenendo al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari."A lei piace Chiara Ferragni?", chiede la coppia alla conduzione. “A me ...

Festa di compleanno per Fedez al supermercato : le scuse di Valentina Ferragni : Il compleanno è passato ma le polemiche no, parliamo della ormai celebre 'Festa dell'anno' preparata da Chiara Ferragni per suo marito Fedez in occasione dei suoi 29 anni (compiuti in realtà lo scorso 15 ottobre). Al party celebrato in un supermercato erano presenti gli amici della coppia scatenati sulla musica a tutto volume fra scaffali di frutta e verdura, merende e altri cibi normalmente venduti dal market.Le immagini come ben sappiamo ...

Fedez e la Festa al supermercato - Carrefour racconta come è andata : Carrefour spezza una lancia a favore di Fedez e Chiara Ferragni dopo la festa rovinata dalle polemiche e dirama un comunicato per placare gli animi. Il supermercato, la location della discordia...

Cosa è successo alla Festa di Fedez nel supermercato : Sono stati i social alla fine a rivoltarsi contro Fedez e Chiara Ferragni, o come sono stati ribattezzati post faraonico matrimonio, The Ferragnez. Si, perché come comunicato tramite nota stampa dalla Carrefour, non era certo la prima volta che l’azienda prestava quella particolare location (per l’esattezza il market all’interno del CityLife di Milano) per feste private, magari però nessuna di queste feste vedeva ...

Ancora polemiche sulla Festa di Fedez al supermercato : Ancora non si spengono le polemiche sulla festa scandalo dei Ferragnez nel supermercato. Spuntano video social che mostrano i retroscena, alcune immagini spariscono dalla Rete, partono le scuse di tutti, gli amici non vedono l’ora che trascorrano le 24 ore delle storie e che tutto cada nel dimenticatoio. Ma il labiale di un video in cui Fedez e Chiara, per correre ai ripari, dicono: “Diciamo che va tutto in beneficenza?” fa il ...

Dopo le scuse di Fedez - quelle di Chiara Ferragni per la Festa al supermercato : “Mi spiace - siamo persone di valore” : Alle scuse in diretta di Fedez hanno fatto seguito quelle della moglie Chiara Ferragni per la festa al supermercato degenerata in lancio di panettoni e balli tra le verdure: la coppia ha festeggiato il compleanno del rapper nel supermercato Carrefour di CityLife a Milano il 22 ottobre, attirandosi le critiche di quanti li hanno accusati di ostentare ricchezza e sprecare cibo in modo infantile. Un boomerang per l'immagine della famigliola ...

?Fedez - Festa a sorpresa in un supermercato poi le scuse e tutti a casa. «Indignatevi pure per Masterchef allora» : Pochi giorni fa - il 15 ottobre - Fedez ha compiuto 29 anni, ma la vera festa è arrivata a sorpresa questa sera. Chiara Ferragni ha organizzato per lui un party di compleanno super...

Compleanno Fedez al supermercato : il Carrefour rilascia un comunicato sulla Festa di Fedez. Leggi il comunicato : Il Compleanno di Fedez festeggiato in un Carrefour di Milano ha scatenato un’enorme polemica. Il rapper si è scusato con tutti i suoi follower, ma non è bastato a placare gli animi. Adesso è arrivato... L'articolo Compleanno Fedez al supermercato: il Carrefour rilascia un comunicato sulla festa di Fedez. Leggi il comunicato proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni - Fedez e la Festa di compleanno indigesta al supermercato : Lo si sogna da bambini. Lo si risogna (e si racconta in più di un videoclip musicale) da adulti. La notte ‘esclusiva’ in un supermercato è un classico del proibito. Assaggiare tutto quello che di solito ti neghi, farsi un giro in carrello per le corsie, magari gareggiando, anche se si sono superati da un pezzo i 10 anni, etc. Strane perversioni di chi è cresciuto nel boom del consumismo, ma anche la cosa più vicina a far diventare reale il paese ...

Fedez - Festa al supermercato : «Indignatevi anche con Masterchef per gli sprechi». Il cooking show replica - poi cancella il tweet : Fedez Non si placano le polemiche sulla festa di compleanno a sorpresa organizzata da Chiara Ferragni per il marito Fedez in un supermercato a Milano. Le immagini dei festeggiamenti, riprese dai protagonisti dell’evento e postate sui social, hanno suscitato indignazione: il rapper e i suoi invitati sono stati infatti accusati sul web di aver sprecato gli alimenti presenti sugli scaffali. Nel tentativo di porre fine alle critiche, lo stesso ...

