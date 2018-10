Ferragamo e gli altri | le dinastie in crisi della grande moda italiana

ilsole24ore

(Di domenica 28 ottobre 2018) Versace, Prada, Armani, Zegna. Le grandi casevivono in maniera diversa il passaggio di consegne fra fondatore ed eredi. In genere vince l’apertura a un management interno. Ma c’è chi preferisce tenere tutto in casa, non sempre con successo...