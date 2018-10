Fedez sbotta e attacca il Gf Vip | “Ho ricevuto minacce di morte”

Fedez - FESTA DA CARREFOUR/ Compleanno flop - Chiara Ferragni sbotta : "ho sbagliato e ne prendo le conseguenze" : FEDEZ ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram dopo le tantissime critiche ricevute per la FESTA al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:15:00 GMT)

Chiara Ferragni sbotta : nuove dichiarazioni sul compleanno di Fedez : Chiara Ferragni su tutte le furie sui social: nuove diChiarazioni sul compleanno di Fedez al supermercato Continuano le polemiche sul compleanno che Chiara Ferragni e sua suocera hanno organizzato per il loro amato Fedez. L’idea era di per sé molto originale, una cosa forse mai vista prima in Italia. Peccato che la sorpresa e l’intero […] L'articolo Chiara Ferragni sbotta: nuove diChiarazioni sul compleanno di Fedez proviene da ...

“Leone sordo per non ascoltare la tua musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...