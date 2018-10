Fedez denuncia - minacce di morte dal web : Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova ...

La denuncia di Fedez : “Ho ricevuto minacce di morte e c’è chi ha contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio” : Dopo la contestata festa di compleanno in un supermercato di Milano, in cui gli invitati – e il festeggiato – giocavano col cibo e se lo lanciavano, Fedez è tornato sull’argomento con un video pubblicato sui social. Il rapper ha denunciato ciò che gli è successo dopo le polemiche, cioè “minacce di morte” e persone che “hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio”. Poi Fedez, oltre a ...