Federer vince l' Atp di Basilea e fa 99 Svitolina maestra in rosa

Tennis - Wta Finals : vince la Svitolina. Federer - trionfo numero 99 : Il sudafricano, numero 8 del mondo e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero 5 del seeding e numero 11 Atp, col punteggio di 6-3 7-6, ...

Basilea - Federer vince il torneo e conquista il suo 99esimo titolo : ... si è imposto per 7-6, 5, 6-4 sul rumeno Marius Copil, n.93 Atp e che era arrivato all'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato a sorpresa il tedesco Alexander Zverev, n.5 del mondo. Per Federer si ...

Federer in finale a Basilea - può vincere il suo 99° torneo : A inceppare il meccanismo e le statistiche ci proverà Marius Copil, 28 anni, rumeno, numero 93 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, che nella prima semifinale ha aperto una botola sotto le ...

Federer chiaroscuro : vince in 2 set contro Struff - ma il gioco non migliora 'in casa' : Lo score non è però la cronaca di una vittoria annunciata nè racconta l'attuale fatica di Federer a incidere in un torneo, proprio lo Swiss Indoors, dove è imbattuto dal 2013. In ogni caso, questo è ...

ATP Shanghai - Coric batte Ebden in due set : in semifinale contro il vincente di Federer-Nishikori : ATP Shanghai, Coric vola in semifinale dopo aver sconfitto Ebden, affronterà il vincente di Federer-Nishikori ATP Shanghai, Borna Coric ha sconfitto in due set Ebden, approdando così alle semifinali del torneo cinese. Il croato si è dimostrato ancora una volta molto solido, non dando chance all’avversario nonostante una gara molto equilibrata. 7-5 6-4 il punteggio del quarto di finale che lo proietta dunque alle semifinali dove Coric ...

Atp Shanghai – Federer vince ma non convince : che fatica contro Bautista - staccato il pass per i quarti : Federer in difficoltà al torneo Atp di Shanghai: lo svizzero riesce comunque a battere Bautista Agut e volare ai quarti di finale del torneo cinese Federer continua a vincere, seppur senza troppa soddisfazione, al torneo Atp di Shanghai. Il tennista svizzero ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo cinese, ma non senza faticare. Dopo la sfida di ieri contro Medvedev, Federer ha sfidato oggi un tostissimo Bautista Agut, che ha ...

Atp Shanghai - debutto vincente per Federer : Shanghai, CINA, - E' stato sofferto ma vincente il debutto di Roger Federer , numero 2 della classifica mondiale e prima testa di serie, nonché campione in carica, al secondo turno del 'Rolex Shanghai ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione. Se da una parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. soffre tantissimo, ma alla fine vince Roger Federer. Lo svizzero ha faticato molto contro il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Soprattutto nel finale di partita il numero due del mondo ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio, giocando spesso anche il ...

US Open 2018 - Roger Federer : “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno prossimo” : Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

Federer non si nasconde : “vincere gli US Open significa molto per me. Scorsa edizione? Ho avuto dei problemi…” : Roger Federer non si nasconde e svela il suo obiettivo per gli US Open 2018: il tennista svizzero vuole spezzare il tabù americano che dura dal 2008 Strano il rapporto di Roger Federer con gli US Open. Il tennista svizzero ha vinto per 5 anni di fila lo Slam americano, dal 2003 al 2008, ma nei 9 anni successivi non è mai riuscito ad alzare nuovamente il trofeo al cielo. Ci proverà nell’edizione 2018, ben 10 anni dopo l’ultimo ...