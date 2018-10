Fabregas pronto a salutare il Chelsea | Milan e Arsenal sulle sue tracce

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Cescpotrebbe lasciare ilben prima del termine della stagione, il mercato di gennaio sarà caldissimo per lo spagnolo Cescsi appresta a lasciare il. Il rapporto con Maurizio Sarri non è mai decollato, non tanto dal punto di vista personale, quanto proprio dal punto di vista tattico dato che il neo tecnico dei Blues non ha praticamente mai utilizzato il centrocampista spagnolo. Nel mese di gennaio dunque, potrebbero esserci diverse novità di mercato attorno all’ex Barcellona, tra queste l’ipotesi di ritorno all’. Cescha svelato di gradire la destinazione parlando a Marca: “l’resterà per sempre nel mio cuore e non mi scorderò mai di loro. Perciò, perché non tornare? Non si sa mai. A 18 anni dovetti fronteggiare Patrick Vieira durante una partita contro la Juventus. Wenger mi mise in campo per darmi ...