F1 – Wolff sul guasto alla power unit di Bottas | “non succederà anche a Hamilton”

sportfair

: @MercedesAMGF1 @F1 Good news.... ti aspetta Wolff col pugno sul tavolo ad ogni tua battuta! - lorenzini60 : @MercedesAMGF1 @F1 Good news.... ti aspetta Wolff col pugno sul tavolo ad ogni tua battuta! - LaGrace82 : “Prego si accomodi “ è cercare sempre di fare polemica sul nulla. Giovedì Totò Wolff ha dichiarato :”se necessario,… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Totocommenta la rottura del motore di Valtteridurante le prove libere del Gp del Messico: il direttore sportivo Mercedes non teme altri intoppi Durante le prove libere del sabato ladi Valtteriha subito un brutto. Il finlandese della Mercedes è stato costretto a fermarsi dopo la rottura del suo nuovo motore. Il direttore sportivo della scuderia di Brackley però non teme altri guasti di questo tipo sulla vettura di Lewis Hamilton, a cui oggi potrebbe essere assegnato il titolo mondiale piloti di questa stagione del campionato di F1. “Il tipo di rottura che abbiamo visto sul motore di Valtteri non l’avevamo da molti anni – ha detto Totoa Motorsport – diciamo che si tratta di uninsolito, poiché non sarebbe dovuto accadere su unacon quel chilometraggio. Faremo tutte le verifiche del caso non appena il motore ...