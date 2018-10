F1 | Vettel svernicia Hamilton in Messico | Seb fa un sorpasso pazzesco e si prende la

sportfair

: RT @Alycienta_44: Godopoli totale vedere Vettel che prende la scia a Hamilton e lo svernicia. Che sorpasso ?? #MexicoGP #SkyMotori https://t… - bastillesqueen : RT @Alycienta_44: Godopoli totale vedere Vettel che prende la scia a Hamilton e lo svernicia. Che sorpasso ?? #MexicoGP #SkyMotori https://t… - AmericoScatena : RT @Alycienta_44: Godopoli totale vedere Vettel che prende la scia a Hamilton e lo svernicia. Che sorpasso ?? #MexicoGP #SkyMotori https://t… - Alycienta_44 : Godopoli totale vedere Vettel che prende la scia a Hamilton e lo svernicia. Che sorpasso ?? #MexicoGP #SkyMotori -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Nel corso del trentanovesimo giro il pilota della Ferrari lascia sul posto, sfilandogli la seconda posizione alle spalle di Verstappen Un, che vale il secondo posto per Sebastiannel Gp del. La vittima? Niente meno che Lewis, pronto a vincere il suo quinto titolo mondiale della sua carriera. Una manovra perfetta quella del tedesco, che non lascia scampo al rivale della Mercedes, impotente davanti alla velocità della Ferrari sul circuito messicano. Adesso l’obiettivo è Max Verstappen, anche se l’olandese appare alquanto lontano, manon ha nessuna intenzione di arrendersi. Ecco il video del: GET TUNED IN! This was the moment when Sebastianpassed Lewisfor second place in the #MexicoGP Sky Go: /> Live blog: pic.twitter.com/Teej3zlBFI — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 28 ottobre ...