F1 | Vettel distrutto dalla sconfitta | “mi sento vuoto | impossibile prepararsi a perdere

sportfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il pilota tedesco è apparso alquanto svuotato nelle interviste post gara, facendo trasparire tutta la sua delusione dopo la vittoria del Mondiale da parte di Hamilton, tremendamente triste. Appare così Sebastianal termine del Gp del Messico, vinto da Verstappen davanti proprio al tedesco e al compagno di squadra Raikkonen. photo4/Lapresse Il motivo non è il secondo posto dietro l’olandese, bensì la vittoria del titolo mondiale da parte di Lewis Hamilton, abile a chiudere i conti con il quarto posto di oggi. Una notizia difficile da mandare giù per, come sottolineato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport F1: “non ero preparato ail Mondiale, non è possibilea questo. Sono deluso, ma oggi non è giusto parlare di me, ma di Lewis. È stato super forte quest’anno, più forte di me e di noi. Non mi piace, non ...