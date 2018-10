F1 – Verstappen | Vettel e Raikkonen sul podio | le impressioni dei tre piloti dopo il Gp

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

LIVE F1 - GP Messico 2018 in DIRETTA : Verstappen e Hamilton davanti a tutti! Vettel quarto dietro a Ricciardo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico 2018 , terzultima prova del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Semaforo verde alle 20.10 . Buon ...

Messico : Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila : Niente da fare per Max Verstappen che, dopo essere stato davanti in tutte le sessioni, si è visto soffiare la pole del GP del Messico proprio alla fine e dal compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ma l’olandese, che punta a diventare il poleman più giovane, ha gestito alla grande la delusione e ha fatto lo […] L'articolo Messico: Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ricciardo e Verstappen in prima fila. Vettel e Hamilton in seconda : prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta ...

F1 - GP Messico 2018 : Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton - quarto Vettel : Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è ...

Ricciardo rovina la ‘fiesta’ a Verstappen e si prende la pole - Red Bull straripante in Messico : Vettel dietro Hamilton : Il pilota australiano si prende la pole position del Gp del Messico, beffando il compagno di squadra Max Verstappen. Terzo Hamilton, mentre Vettel è solo quarto Dominio Red Bull nelle qualifiche del Gp del Messico, prima fila tutta appannaggio del team di Milton Keynes, che conferma la superiorità sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez. Il pilota australiano ferma il crono sull’1:14.785, beffando di pochissimi millesimi il ...

Formula1 - Libere3 Messico : Verstappen c'è. Hamilton e Vettel vicini : Pista umida e a tratti anche bagnata per le Libere3 del GP del Messico, con tanta prudenza a scendere in pista per la poca aderenza e molti piloti a fare melina in attesa di condizioni migliori. Una ...

Formula 1 - GP di Messico : le qualifiche in diretta live streaming. FP3 a Verstappen - poi Hamilton e Vettel : Domenica, invece, ad Hamilton basterà il settimo posto per confermarsi campione del mondo. Infine, nuova power unit sulla Ferrari e nessuna lamentela di Hamilton sull'andamento W09, a differenza di ...

F1 – Terminate le FP3 in Messico : Verstappen vola verso il record - Hamilton e Vettel vicinissimi [TEMPI] : Max Verstappen continua a volare sulla pista dell’Autodromo Hermanos Rodrigues: il giovane pilota della Red Bull chiude le FP3 davanti a tutti Proseguono le sessioni di prova sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodrigues in vista del GP del Messico che avrà luogo nel weekend. Se già nelle FP2 della mattina le Red Bull avevano sorpreso tutti, mettendo in mostra delle prestazioni invidiabili, nel pomeriggio il dominio della ...

Messico : Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° : La Red Bull davanti a tutti anche nelle seconde libere del GP del Messico, con Max Verstappen che ha preceduto di 0.153s Daniel Ricciardo. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti a 10 minuti dalla fine della sessione un problema idraulico ha costretto l’olandese a parcheggiare la sua RB14. Adesso resta da vedere […] L'articolo Messico: Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° sembra essere il primo su ...

Messico - comanda Verstappen. Vettel 4° - Lewis rincorre : 7° : una Red Bull croce e delizia quella che si è presentata a Città del Messico nella prima giornata di prove libere del terzultimo GP della stagione. Nella prima e nella seconda sessione è stato infatti ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Vettel sfida Verstappen! : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Messico 2018 Città del Messico: tempi e classifica delle due sessioni in programma (oggi venerdì 26 ottobre)(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:29:00 GMT)

F1 - Messico : Verstappen guida le libere - Vettel settimo : CITTA' DEL Messico - Inizia benissimo il weekend della Red Bull in Messico, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen e Daniel Ricciardo dominano la classifica al termine della prima ...