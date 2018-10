F1 Toro Rosso | Gasly | «Dovremo usare una strategia intelligente»

F1 Toro Rosso - Hartley : «Deluso dal mio ultimo giro» : CITTA' DEL MESSICO - Brendon Hartley è deluso al termine delle qualifiche in Messico. 'Potevamo entrare in Q3, sono deluso dal mio ultimo giro. La Q1 è andata alla grande, ero in P10 e penso sarebbe ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stati Uniti 2018 : Hamilton in pole position. Toro Rosso fanalino di coda : Griglia di partenza Formula 1 Gp Stati Uniti 2018 Austin: Lewis Hamilton trova la pole position, prima fila completata da Raikkonen. Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Albon-Toro Rosso : è fatta? : Sembra che la Toro Rosso abbia preso una decisione su chi affiancherà Daniil Kvyat nel 2019. Sembra si tratti di Alexander Albon, inglese di origini thailandesi che corre in Formula 2 e di recente ha firmato un contratto a lungo termine con la Nissan in Formula E, ma sembra che la Red Bull sia riuscita

F1 - Toro Rosso al lavoro per individuare il compagno di Kvyat : si fa strada la candidatura di Albon : Ufficializzato l’ingaggio di Kvyat, la Toro Rosso è a caccia di un altro pilota per completare la line-up del 2019 per la prossima stagione Mancano quattro gare alla fine del Mondiale 2018 e la Toro Rosso non ha ancora ufficializzato l’intera line-up per la prossima stagione, annunciando solo il rientro di Kvyat dopo un anno al simulatore Ferrari. La scuderia di Faenza sta sfogliando la margherita e pare che, nelle ultime ...

F1 – Mercato piloti : Russell in ballottaggio con Ocon per la Williams - scelta a sorpresa della Toro Rosso : Va via via definendosi la griglia della stagione 2019, Williams e Toro Rosso sono pronte ad ufficializzare la propria line-up Manca pochissimo e poi la griglia del 2019 sarà completa, mancando al momento solo qualche sedile da assegnare. La Williams pare abbia virato decisamente su George Russell, facendo tramontare l’idea di accoppiare due piloti russi nella prossima stagione. La vicenda che ha coinvolto Artem Markelov (arresto del ...

Wehrlein e Albon in lizza per il sedile in Toro Rosso : Helmut Marko ammette che Pascal Wehrlein è tra i papabili ad affiancare Daniil Kvyat in Toro Rosso nel 2019. Come sapete Pierre Gasly andrà alla Red Bull Racing, ma il posto di Brendon Hartley non è sicuro. "I risultati non lo mostrano, ma so che sto diventando più forte a ogni gara", ha detto il

F1 - la famiglia Schumacher blocca l’esordio di Mick : rifiutata l’offerta della Toro Rosso : Il team faentino avrebbe presentato un’offerta a Mick Schumacher per correre al fianco di Kvyat nel 2019, ma la famiglia del tedesco avrebbe rifiutato Non sarò in Formula 1 il futuro prossimo di Mick Schumacher, vicino a vincere il titolo di Euro F3 ai danni di Daniel Ticktum. Le ultime vittorie ottenute dal tedesco al Nurburgring e a Zeltweg hanno acceso i riflettori su di lui, avvicinandolo addirittura alla Toro ...

F1 Gp Russia : penalità in arrivo per Red Bull - Toro Rosso e Alonso : SOCHI - Le qualifiche del Gp di Russia saranno condizionate dalle penalizzazioni in arrivo per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo - saranno costretti a risalire dalla ultima fila - ...

F1 - Kvyat di nuovo in pista nel 2019 con Toro Rosso : SOCHI - Ritorno in pista per Daniil Kvyat, che dall'anno prossimo sarà alla guida di una Toro Rosso: è quanto ha confermato la scuderia nel corso del week end in cui si sta svolgendo il Gp in Russia, ...

