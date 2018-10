F1 – Si spengono i semafori | super avvio di Hamilton | ecco la partenza del Gp del Messico

F1 – Si spengono i semafori a Suzuka : ecco la partenza del Gp del Giappone [VIDEO] : Sale l’adrenalina e aumentano le emozioni, tutto pronto a Suzuka per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale: ecco la partenza del Gp del Giappone Le due Mercedes in prima fila, la Ferrari costretta a rincorrere con Raikkonen quarto e Vettel addirittura ottavo. E’ una partenza difficile per il pilota tedesco, che punta a recuperare più posizioni possibili al via per avvicinarsi il più possibile a Hamilton, pronto a ...