F1 | PAGELLE GP MESSICO 2018 | VERSTAPPEN ESALTANTE | HAMILTON CAMPIONE SENZA L’ACUTO

(Di lunedì 29 ottobre 2018) F1,GP: Vince Max, uno strepitoso Max! L’olandese vince una gara dominata dalla prima all’ultima curva e centra il suo quinto in successo in carriera, mai messo in discussione. Vettel ritrova il podio ed una gara di sostanza chiudendo secondo, seguito da un anonimo Kimi Raikkonen che, nonostante un weekend difficile, centra il gradino più basso del podio. Gara tutta in salita per Lewis, autore di un’ottima partenza e secondo per buona parte della gara, il neodel mondo accusa forti problemi di graining ed è costretto ad una sosta extra chiudendo quarto e laureandosi comunquedel mondo per la quinta volta. Uno sfortunatissimo Daniel Ricciardo è costretto all’ennesimo ritiro della stagione (il settimo) mentre era secondo a dieci giri dal termine. Red Bull efficacissime a Città del, Ferrari ...