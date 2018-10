F1 – Lewis Hamilton conquista il suo quinto mondiale - le prime parole da campione : “incredibile e surreale” : Lewis Hamilton commenta dopo il Gp del Messico la vittoria del suo quinto titolo mondiale: il britannico eguaglia così Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con il ...

F1 - Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta. Raggiunto Fangio - -2 da Schumacher : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula Uno per l’anno 2018. No, non si tratta di una notizia clamorosa, lo si sapeva già da tempo, ma l’inglese può iniziare a festeggiare da questo momento il suo quinto titolo iridato in carriera, entrando ufficialmente nella leggenda della massima serie del motorsport. Il pilota nato a Stevenage riesce nell’impresa di raggiungere il grandissimo argentino Juan Manuel Fangio che vinse ...

F1 : Lewis Hamilton campione del mondo : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta. Nel Gran premio di Formula 1 del Messico vince Max Verstappen, sul podio le due Ferrari di Vettel (secondo) e Raikkonen (Terzo). Quarto il 33enne pilota britannico della McLaren, che eguaglia i trionfi dell'argentino Juan Manuel Fangio e punta il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, dopo le vittorie nel 2008, 2014, 2015 e 2017.

Lewis Hamilton E' CAMPIONE DEL MONDO / Formula 1 : il pilota Mercedes festeggia in Messico il quinto titolo : LEWIS HAMILTON è CAMPIONE del MONDO di Formula 1: l'inglese arriva quarto nel Gran Premio del Messico, risultato ampiamente sufficiente per ottenere il quinto titolo in carriera

Lewis Hamilton si prepara a vincere il Mondiale di Formula 1 : Stasera in Messico gli basterà concludere la gara tra le prime sette posizioni: in pole position però c'è Daniel Ricciardo The post Lewis Hamilton si prepara a vincere il Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “La Mercedes ha fatto un grandissimo lavoro - sono molto contento per i progressi da ieri” : Lewis Hamilton non è per nulla insoddisfatto del terzo posto sulla griglia di partenza del GP del Messico 2018. Il pilota inglese, al contrario, sfodera un sorriso a trentadue denti quando si tratta di parlare della prestazione della sua Mercedes, in quello che può diventare il Gran Premio del suo titolo mondiale. Appena uscito dalla pista, le sue parole sono state queste: “La Mercedes ha fatto davvero un grandissimo lavoro in serata. ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a tre gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP del Messico dopo aver mancato il primo match point ad Austin (Stati Uniti). Lewis, terzo in Texas, ha comunque guadagnato 3 punti nei confronti del rivale ferrarista e sull’asfalto messicano si potrebbe replicare quello che già avvenuto l’anno ...

F1 - Marko chiude la porta a Hamilton : “Lewis alla Red Bull con Verstappen? No - vi dico perché è impossibile” : Niente accoppiata Hamilton-Verstappen in Red Bull, a svelarlo è il consigliere del team di Milton Keynes Lewis Hamilton e Max Verstappen non saranno compagni di squadra, almeno alla Red Bull. Voci di fantamercato messe subito a tacere da Helmut Marko, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk per sottolineare come difficilmente il britannico e l’olandese possano correre in futuro nella stessa squadra. Troppo grande l’ego di ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

F1 - simpatico siparietto tra Hamilton e Raikkonen in conferenza stampa : Kimi e quell’invito ‘speciale’ per Lewis [VIDEO] : Nel corso della conferenza stampa di Austin, Raikkonen ed Hamilton si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, seduti uno di fianco all’altro nel corso della conferenza stampa del Gp di Austin. Primo il finlandese e terzo il britannico, entrambi felici ma per motivi diversi: la vittoria ritrovata dopo cinque anni per Iceman e l’ennesimo mattoncino verso il quinto titolo per il driver ...

F1 – Hamilton - il dietrofront sulla strategia Mercedes e la velata frecciatina a Vettel : che affondo di Lewis : Lewis Hamilton, la strategia del Gp degli Stati Uniti e la frecciatina alla Ferrari: il britannico della Mercedes non perde occasione di stuzzicare i rivali Primo match point annullato: Hamilton deve sperare che tutto fili liscio in Messico per conquistare il suo quinto titolo Mondiale. Vittoria speciale di Kimi Raikkonen negli Stati Uniti: il ferrarista è tornato sul gradino più alto del podio dopo ben 5 anni dal suo ultimo successo, a ...

F1 - Lewis Hamilton rimanda la festa : “bravo Raikkonen” - in Messico basta il 7° posto : Lewis Hamilton non ha festeggiato in quel di Austin la vittoria del Mondiale di F1, Raikkonen aveva idee diverse per la gara di ieri Lewis Hamilton è stato costretto a rimandare la festa per la vittoria del campionato di Formula 1. Il pilota della Mercedes è arrivato 3° ad Austin, ma la vittoria del Mondiale non è certo in discussione: “Congratulazioni a Raikkonen, ha fatto una prestazione fantastica – le parole di Hamilton ...