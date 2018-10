F1 – La Ferrari accorcia sulla Mercedes | sarà bagarre nelle ultime due gare | ecco la

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) E’ sceso a cinquantacinque punti il vantaggio dellanel Mondiale Costruttori,la nuova classifica Va a Max Verstappen il Gp del Messico: con la sua Red Bull l’olandese ha preceduto le duedi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Nonostante il quarto posto raggiunto con la sua, l’inglese Lewis Hamilton conquista con dued’anticipo il titolo di campione del mondo. E’ la quinta volta in carriera. Tutto aperto invece per il Mondiale Costruttori, laa meno 55 e proverà il tutto per tutto da qui alla fine per sfilare il titolo allala nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Messico585530 Red Bull 362 Renault 114 Team Haas 84 McLaren 62 Racing Point Force India 47 Alfa Romeo-Sauber 36 Toro Rosso 33 Williams 7 L'articolo F1 – La...