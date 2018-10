F1 – Hamilton vince il 5° titolo in carriera | niente da fare per Vettel | ecco la

Gp Messico - Verstappen vince ed Hamilton è campione del mondo Icona dei nostri tempi : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

Lewis Hamilton si prepara a vincere il Mondiale di Formula 1 : Stasera in Messico gli basterà concludere la gara tra le prime sette posizioni: in pole position però c'è Daniel Ricciardo The post Lewis Hamilton si prepara a vincere il Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a tre gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP del Messico dopo aver mancato il primo match point ad Austin (Stati Uniti). Lewis, terzo in Texas, ha comunque guadagnato 3 punti nei confronti del rivale ferrarista e sull’asfalto messicano si potrebbe replicare quello che già avvenuto l’anno ...

Formula 1 - Hamilton può vincere il titolo in Messico come un anno fa : Ma come è successo soli pochi giorni fa in Texas, con i primi tre piloti al traguardo racchiusi in due secondi e tre, ci si aspetta che per il quasi cinque volte campione del mondo la battaglia sia ...

F1 GP Stati Uniti : Raikkonen torna a vincere - Hamilton rimanda la festa iridata : Cronaca Splende finalmente il sole su weekend del GP degli Stati Uniti: gomma usata per i primi dieci, con Mercedes Vettel e Ricciardo su mescola supersoft, e gli altri su ultrasoft. Si spengono i ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : I l campione del mondo effettua il suo secondo pit stop al giro numero 38 , montando ancora le Soft, tornando in pista in quarta posizione con circa 4 secondi di vantaggio su Vettel. Raikkonen torna ...

Formula Uno - Austin : Raikkonen vince e rovina la festa ad Hamilton : Dopo la seconda posizione conquistata ieri nelle qualifiche, grazie alla penalizzazione di Vettel, dietro al solito Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen è autore di una gara perfetta ad Austin e si prende meritatamente una vittoria importante per il morale nel gran premio degli Stati Uniti. Il 39enne finlandese si è messo alle spalle l'ottimo Max Verstappen, diciottesimo sulla griglia, e proprio Lewis Hamilton che si è preso il podio che però non gli ...

