F1 | Hamilton campione del mondo

F1 - Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta. Raggiunto Fangio - -2 da Schumacher : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula Uno per l’anno 2018. No, non si tratta di una notizia clamorosa, lo si sapeva già da tempo, ma l’inglese può iniziare a festeggiare da questo momento il suo quinto titolo iridato in carriera, entrando ufficialmente nella leggenda della massima serie del motorsport. Il pilota nato a Stevenage riesce nell’impresa di raggiungere il grandissimo argentino Juan Manuel Fangio che vinse ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Gp Messico - Verstappen vince Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

F1 – Lewis Hamilton conquista il suo quinto mondiale - le prime parole da campione : “incredibile e surreale” : Lewis Hamilton commenta dopo il Gp del Messico la vittoria del suo quinto titolo mondiale: il britannico eguaglia così Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con il ...

F1 - Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta. Raggiunto Fangio - -2 da Schumacher : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula Uno per l’anno 2018. No, non si tratta di una notizia clamorosa, lo si sapeva già da tempo, ma l’inglese può iniziare a festeggiare da questo momento il suo quinto titolo iridato in carriera, entrando ufficialmente nella leggenda della massima serie del motorsport. Il pilota nato a Stevenage riesce nell’impresa di raggiungere il grandissimo argentino Juan Manuel Fangio che vinse ...

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton campione del mondo : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.In aggiornamento...

F1 : Lewis Hamilton campione del mondo : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta. Nel Gran premio di Formula 1 del Messico vince Max Verstappen, sul podio le due Ferrari di Vettel (secondo) e Raikkonen (Terzo). Quarto il 33enne pilota britannico della McLaren, che eguaglia i trionfi dell'argentino Juan Manuel Fangio e punta il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, dopo le vittorie nel 2008, 2014, 2015 e 2017.

Formula 1 - Hamilton in Messico diventa campione del mondo 2018 : Al britannico della Mercedes basta il quarto posto per conquistare il quinto titolo della sua carriera

Messico - trionfa Verstappen sulle Ferrari. Hamilton 4° è campione! : Il futuro di questo sport è davvero nelle sue mani. Ma il presente è tutto di Lewis, cui oggi bastava chiudere tra i primi 7 per laurearsi campione: il quarto posto finale dietro alle Ferrari, per ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Gp Messico - Verstappen vince ed Hamilton è campione del mondo Icona dei nostri tempi : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

DIRETTA FORMULA 1 GP MESSICO/ F1 gara live : vince Verstappen - le Ferrari a podio - Hamilton campione del mondo! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp MESSICO 2018 Città del MESSICO live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 28 ottobre).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:49:00 GMT)

Formula 1 Messico - la classifica : Hamilton campione del mondo ma prestazione anonima della Mercedes [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...