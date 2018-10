F1 | GP Messico 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv

F1 Messico 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport F1 HD e TV8 : Nè Lewis Hamilton, nè Sebastian Vettel e neppure Max Verstappen (Diretta tv, Sky Sport F1 HD e TV8) che sarebbe diventato il più giovane poleman della storia della Formula 1. In una qualifica mozzafiato del Gran Premio del Messico e in bilico fino all'ultimo millesimo, a spuntarla è stato a sorpresa Daniel Ricciardo, capace di battere d'un soffio anche il compagno olandese della Red Bull autore della pole provvisoria ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Non siamo riusciti a fare il giro perfetto - cercheremo di evitare guai alla prima curva” : Coriaceo, di poche parole, sempre e inevitabilmente sé stesso: questo è l’Iceman, Kimi Raikkonen, che anche nelle sue dichiarazioni lascia trasparire pochissimo di una sessione di qualifiche che l’ha visto concludere col sesto tempo. Ai media presenti, il pilota finlandese ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo esser sceso da quella Ferrari che sarà sua per ulteriori tre Gran Premi. “Credo che di mattina siamo andati molto ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “La Mercedes ha fatto un grandissimo lavoro - sono molto contento per i progressi da ieri” : Lewis Hamilton non è per nulla insoddisfatto del terzo posto sulla griglia di partenza del GP del Messico 2018. Il pilota inglese, al contrario, sfodera un sorriso a trentadue denti quando si tratta di parlare della prestazione della sua Mercedes, in quello che può diventare il Gran Premio del suo titolo mondiale. Appena uscito dalla pista, le sue parole sono state queste: “La Mercedes ha fatto davvero un grandissimo lavoro in serata. ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Abbastanza contento del risultato - le Red Bull erano più veloci” : Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche: “Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. ...

Daniel Ricciardo - GP Messico F1 2018 : “Una pole fantastica con un giro perfetto. Domani in gara sarà battaglia” : Daniel Ricciardo è al settimo cielo dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Messico di Formula Uno 2018. L’australiano si presenta ai microfoni di David Coulthard per le interviste di rito post-qualifiche con il suo solito enorme sorriso sulle labbra. Il portacolori della Red Bull non riesce a nascondere la sua gioia, dopo mesi davvero complicati. “Sono davvero felice per questa pole position che mi ripaga di tante ...

F1 - GP Messico 2018 : Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton - quarto Vettel : Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Ecco la Griglia di partenza del Gran Premio del Messico 2018 in attesa della Q3 decisiva. Griglia DI partenza GP Messico 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESTEBAN OCON (RP FORCE INDIA) 12 FERNANDO ALONSO (MCLAREN) 13 SERGIO PEREZ (RP FORCE INDIA) 14 BRENDON HARTLEY (TORO ROSSO) 15 PIERRE GASLY (TORO ROSSO)* ma subirà una penalizzazione di 20 posizioni in Griglia 16 ROMAIN GROSJEAN (HAAS)* ma subirà una penalizzazione di 3 posizioni in ...

F1 - GP Messico 2018 : domani la gara. Programma - orario e tv : domani (ore 20.10 italiane) si disputerà la gara del Gran Premio del Messico 2018, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Siamo giunti al terzultimo GP della stagione, che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo iridato in favore di Lewis Hamilton, il quale vanta 70 lunghezze di vantaggio in classifica su Sebastian Vettel. Ormai sembra essere questione di tempo, infatti all’inglese basterà arrivare ...

F1 - GP Messico 2018 : le Mercedes disputeranno le qualifiche con i fori dei cerchi delle ruote posteriori chiusi : La questione “fori bucati” nel Mondiale di Formula Uno 2018 si arricchisce sempre di episodi che alimentano le discussioni. Alla vigilia del GP del Messico, terzultimo appuntamento iridato, la Direzione Gara si era espressa sulla legalità della soluzione dei cerchi (forati) della Mercedes, legati ai mozzi delle ruote posteriori. La modifica, infatti, è stata al centro dell’attenzione per il vantaggio dato alle W09 Hybrid non ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP del Messico, valido come diciannovesima prova del Mondiale di F1 2018. Tutto il weekend si incentra, in sostanza, su una domanda: Lewis Hamilton sarà in grado di portarsi a casa il Mondiale già all'Autodromo Hermanos Rodriguez? In attesa di scoprirlo, per il momento le grandi protagoniste sono state le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che hanno dominato le prime due